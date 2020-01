Sinnvolle Ergänzung

Eine Skatehalle wäre eine Bereicherung: für die Skater, Scooter und BMX-Fahrer, für die Stadt Mannheim, für den Standort. Scooten und Skaten sind keine Trends, die bald wieder vergehen, keine Randsportarten, sondern sie begeistern viele: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Der Sport wird sogar so ernst genommen, dass BMXler und Skateboarder bei Olympia mitfahren dürfen. Wer sich hierfür qualifizieren will, braucht einen Ort zum Trainieren: Hallen, die bei Regen, Schnee und an Tagen, die lichtmäßig im Winter schon früh enden, genutzt werden können. Solche Indoor-Parks gibt es – in Stuttgart etwa oder Straßburg. Der Zulauf ist groß, viele reisen mangels eigener Hallen von weit her an.

Mannheim hat mit dem Skatepark Schönau und dem neuen Taylor Park gute Möglichkeiten für draußen geschaffen; der Bedarf ist anerkannt. Was also spricht gegen eine Skatehalle, um das Angebot zu vervollständigen? Zumal wenn es einen Investor gibt, der das Geld bereitstellt! Rein optisch muss das weder Bundesgartenschau noch Grünzug stören – einem guten Architekten sollte ein alle Interessen verbindender Bau gelingen.

