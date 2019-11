Gut 5000 Fahrten in zehn Wochen sind ein eindeutiges Zeichen, das beweist: Die Nachfrage nach einem Frauen-Nachttaxi ist hoch. Stadt und Gemeinderat müssen sich daher Gedanken über ein langfristiges Finanzierungsmodell machen.

Dumme Sprüche an der Bushaltestelle, unsittliche Berührungen in der Bahn oder noch viel schlimmere Übergriffe auf dem nächtlichen Nachhauseweg können dank dem speziellen Fahrservice verhindert werden. Die Angst vor solchen Taten begleitet viele Frauen im Alltag, wie die Sicherheitsumfrage der Universität Heidelberg zeigt. Aus dieser geht hervor, dass sich in der Quadratestadt viele Frauen vor Belästigungen und Übergriffen fürchten, insbesondere auf dem nächtlichen Heimweg. Die Zahlen der Mannheimer Kriminalstatistik für das Jahr 2018 geben ihnen dabei Recht: Dort befinden sich die Sexualdelikte mit 308 angezeigten Taten auf einem Hoch.

Natürlich kann sich jede Frau nach einem Ausflug in das Mannheimer Nachtleben oder nach der Spätschicht ein reguläres Taxi bestellen. Jedoch können der Fahrpreis oder die Furcht vor aufdringlichen Fahrern abschreckende Hindernisse darstellen. Das Angebot des Nachttaxis wirkt dem entgegen: Jede Beförderung wird mit sieben Euro rabattiert, und jeder Fahrer musste sich verpflichten, spezielle Verhaltenregeln zu beherzigen.

Die Regeln für die Nutzung des speziellen Beförderungs-Services sind klar und unbürokratisch, die Anzahl der Fahrten ist hoch. Das Frauen-Nachttaxi trägt für die Nutzerinnen eindeutig zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl bei und sollte daher ein dauerhaftes Angebot sein. Für Mannheim ist das Nachttaxi eine sinnvolle Investition.

