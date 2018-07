Skaternacht - Auf Rollen durch Mannheims Straßen

Anzeige

Zum vierten Mal in diesem Jahr startet heute Abend um 19.15 Uhr am Wasserturm die Skatenight. Die Polizei sperrt dafür Straßen im Mannheimer Norden ab, so dass Inlineskater, Rollschuhfahrer und Skateboarder entspannt teilnehmen können. Für Pausen ist am warmen und sonnigen Abend ebenfalls gesorgt. Eine große Unterbrechung ist im Rott geplant wo es auch die Möglichkeit geben wird Getränke zu kaufen.

Begleitbus steht bereit

Sollte auf der 26 Kilometer langen Strecke doch ein Defekt an den Skates vorliegen ist der Begleitbus bereit jeden ein paar Meter mitzunehmen oder sogar zurück zum Wasserturm zu bringen. Wer aber durchhält bekommt am Ende ein Eis bei Fontella zum halben Preis. Eine Helmpflicht besteht nicht, der Veranstalter rät allerdings einen Helm und Protektoren zu tragen, welche man auch vor Ort umsonst ausleihen kann. Teilnehmen darf jeder, nur Kinder brauchen einen Erwachsenen als Begleitung. Das Tempo darf jeder für sich selbst entscheiden. So wird es auch bei vielen Teilnehmern nicht zu eng auf den Straßen. Sollte einem Besucher doch etwas passieren sind Sanitäter und Krankenwagen die ganze Zeit über dabei. Zur Sicherheit startet die Skatenight nur bei trockenen Straßen. Sollte Regen den Start verhindern kann man dies ab 17.30 Uhr auf der Internet-Seite nachlesen (www.skatenight-mannheim.de). Schafft man es heute nicht zur Tour gibt es eine weitere am 1. August.

Seit 1999ist die Skatenight in Mannheim und 15 Saisons wurden vom kommunalen Fachbereich Sport und Freizeit organisiert. Seit 2017 sind die Hauptveranstalter die Rhein-Neckar Skater. Der Verein ist bereits seit 2009 in Mannheim für die Absicherung der Aktion verantwortlich. Durch den Wechseln in der Organisation soll die „rollende community“ sich miteinbringen können und somit die Zukunft der sportlichen Veranstaltung sichern. seb