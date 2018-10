Skulpturen – Wegweiser durch Bezirk

2 Fotos ansehen © Rinderspacher

Zwischen dem steinernen Rad von Morice Lipsi am Friedrichsplatz und der Großplastik „Im Anfang“ von Andreas Mader finden sich in der Augustaanlage sowie in der unmittelbaren Nachbarschaft zahlreiche Plastiken und Statuen – Mannheims Prachtstraße ist Teil der Skulpturenmeile, die zahlreiche Entdeckungen bietet. Zum Beispiel das „Eisenspiel für Mannheim“, das der Bildhauer Robert Schad 1993 aus Vierkant-Baustahl schuf. Das Werk hatte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) der Stadt geschenkt – und zum 400-jährigen Bestehen Mannheims im Jahr 2007 zusätzlich mit einer Beleuchtung versehen.

Himmelskugel zerfällt langsam

Als eine Art Langzeit-Performance kann man die „Himmelskugel“ des nigerianischen Installationskünstlers Mo Edoga (1952-2014) auffassen, die er von 2003 an auf dem Carl-Reiß-Platz aus Schwemmholz und Kabelbindern schuf. Um Edogas monumentales Werk hatte es mehrfach Diskussionen gegeben, zuletzt vor einigen Jahren, weil man die einstige Kugel wegen Einsturzgefahr abräumen wollte. Darf Kunst einfach zerfallen? Inzwischen hat die Natur das kunstvolle Geflecht, das der Mannheimer Kunstverein unter seine Fittiche genommen hat, weitgehend zurückerobert.

Am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, liest Dagmar Fenner bei einer neuen Veranstaltungsreihe im Kunstverein, Augustaanlage 58, Beiträge zum Thema „Was kann und darf Kunst – ein ethischer Grundriss“. Eintritt: sieben Euro (Mitglieder drei Euro). lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018