SMAF präsentiert Album „Groove“

In der Reihe Space-Jazz-Nights präsentiert die Band SMAF am morgigen Freitag, 20 Uhr, ihr erstes Album „Groove" im Kuppelsaal des Planetariums an der Wilhelm-Varnholt-Allee. Inspiriert sind die Musiker Sebastian Flach (Bass), Martin Meixner (Orgel) und Simon Seeleuther (Gitarre) von den treibenden Rhythmen der 1970er Jahre, von Spaghetti-Western, von Tanz-Funk und Reggae-Dub. SMAF, so heißt es in der Programmankündigung, ist unterwegs auf einer „faszinierenden Abenteuerreise im Vintage-Sound, die das Publikum mit zurück in Amerikas Filmgeschichte nimmt". Können treffe bei dem Trio „auf Spaß, Spaß auf Empfindung, Empfindung auf Bewusstsein und Bewusstsein auf Sinn". Der Eintritt kostet 18 Euro (ermäßigt 14 Euro).