Smartphone aus Auto gestohlen

Mannheim.Ein Dieb hat nachts auf dem Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof aus einem unverschlossenen Pkw ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei gestern berichtete, geschah die Tag am Mittwoch gegen ein Uhr. Der Bestohlene befand sich in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeugs und erwischte den Unbekannten dabei, wie er aus der Mittelkonsole das Gerät – Wert mehr als 500 Euro – mitnahm. Der Dieb flüchtete. Täterbeschreibung: circa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank, die Haare waren seitlich rasiert und oben länger, der Täter hatte einen Bart und war mit einer schwarzen Jacke und einer gleichfarbigen Hose bekleidet. Hinweise an das Polizeirevier Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310.