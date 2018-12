So alt wie die Christuskirche

Als die kleine Berta am ersten Weihnachtsfeiertag bei einer Hausgeburt in der Neckarstädter Gartenfeldstraße das Licht der Welt erblickt, hat Deutschland noch einen Kaiser, ist einige Wochen zuvor das Schütte-Lanz-Luftschiff von der Rheinau aus zu einem Probeflug gestartet, liegt die Einweihung der neu erbauten Christuskirche knapp drei Monate zurück. Am morgigen 25. Dezember feiert Berta Wolff als Mannheims älteste Bürgerin ihren 107. Geburtstag.

Immer frisch gekocht

Seit knapp zehn Jahren lebt die Witwe im Lanzcarré. Mit 97 hat sie sich entschlossen, ihre Wohnung in der Schwetzingerstadt aufzugeben und auf den Lindenhof in das damals neu eröffnete Seniorenheim zu ziehen. „Bis dahin hat meine Mutter selbst gekocht – immer alles frisch und wunderbar“, erzählt Tochter Doris Englert, die beim Gespräch akustisch vermittelt. Berta Wolff hört nämlich nur noch auf einem Ohr und auch damit eingeschränkt. Umso mehr schätzt sie die allmorgendliche Lektüre des „MM“. „Was in Mannheim passiert, interessiert mich.“ Ihr erster Blick gilt den Todesanzeigen, in denen sie kaum noch frühere Freunde findet.

In der Jugend absolvierte Berta Wolff, geborene Neber, eine Ausbildung – damals für Mädchen keineswegs selbstverständlich. Sie lernte beim „Konsum“ und eröffnete später im Quadrat C 4 ein kleines Lebensmittel-Geschäft. „Meine Mutter war eine gute Geschäftsfrau“ , kommentiert die Tochter.

Ehrenplatz für eine Laute

Ihren späteren Ehemann lernte die junge Berta bei einem Tanzkurs in der bis heute existierenden Gaststätte „Zum Neckarpark“ an der Waldhofstraße kennen. Sieben Jahre später gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Braut trug ein langes weißes Kleid – wovon das Hochzeitsfoto über dem Bett erzählt. Tochter Doris kam 1941 auf die Welt.

Der Krieg war längst zu Ende, die neue D-Mark eingeführt, als Karl Wolff 1949 schwer angeschlagen aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Seine Ehefrau hat ihn wieder „aufgepäppelt“, wie es die Tochter formuliert. Der einstige Betreiber eines Installationsgeschäftes ging zur Post, schlug als Fernmeldewart eine Beamtenlaufbahn ein. Die Familie liebte Wandern und Schwimmen, außerdem Reisen in den Schwarzwald und das Allgäu. Beide mochten Musik und Singen. Die Laute, auf der Berta Wolff bereits spielte, als sie noch mit den zwei Schwestern zuhause lebte, hat einen Ehrenplatz an der Wand.

Wunschlied in der Johanniskirche

Seit 28 Jahren ist Berta Wolff Witwe – sie fühlt sich aber nicht einsam, weil sie zur Tochter und zum Schwiegersohn Horst Englert ein enges Verhältnis hat. Und was wünscht sie sich zu ihrem 107. Geburtstag? „Dass ich gesund bleibe.“ Die Mutter hoffe, in kein Krankenhaus zu müssen, ergänzt die Tochter, sie wolle irgendwann einfach „gehen können“. Doch jetzt, am 25. Dezember, soll erst einmal gefeiert werden. Zum Geburtstag gehört seit Jahren ein Gottesdienstbesuch in der Lindenhöfer Johanniskirche. Dafür darf sie sogar ein Lied auswählen. Berta Wolff muss nicht lange überlegen: „Nun danket alle Gott.“

Für den ersten Werktag nach Weihnachten hat sich ein besonderer Gratulant angekündigt: Oberbürgermeister Peter Kurz will der ältesten Bürgerin die Glückwünsche ihrer Heimatstadt samt Orchideen überbringen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018