So endete das Relegationsspiel im Desaster

In der 82. Minute wird die Partie des SV Waldhof gegen den KFC Uerdingen am 27. Mai 2018 abgebrochen. Dass es soweit kommen konnte, hat seinen Ursprung schon deutlich früher.

Das Chaos im Relegationsspiel gegen den KFC Uerdingen, das am 27. Mai 2018 abgebrochen wurde, findet seinen Ursprung nicht erst am Spieltag. Wann wer wem welche Auflagen erteilte und welche Begleitumstände zu dem Desaster im Stadion führten, hat der „MM“ in einem Protokoll festgehalten.

Samstag, 5. Mai 2018

Die Firma MK Solutions leistet ihren ersten alleinigen Sicherheitseinsatz im Carl-Benz-Stadion. Der bisherige und langjährige Sicherheitsdienstleister beim SV Waldhof Mannheim, die Phoenix Security Group aus Sandhausen, ist zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen zahlungsunfähig. 5844 Zuschauer sehen beim letzten Heimspiel der Saison ein sportlich bedeutungsloses 1:1 gegen die Elf des TSV Steinbach.

Montag, 7. Mai 2018

Die Phoenix Security Group meldet offiziell Insolvenz an. Noch am gleichen Tag wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Handelsregisterauszug gelistet. MK Solutions unter Geschäftsführer Mathias Krüger mit Sitz in Mannheim übernimmt nun als alleiniger Sicherheitspartner den Dienst im Stadion.

Dienstag, 15. Mai 2018

Der Sicherheitsbeauftragte des SV Waldhof lädt zum Sicherheitsgespräch. Mit dabei sind laut „MM“-Informationen auch Geschäftsführer Markus Kompp, Mitarbeiter des Sicherheitsdezernats der Stadt sowie Polizeioberrat Frank Hartmannsgruber und MK-Solutions-Einsatzleiter Matthias Grüber. Bei der Besprechung werden „200 bis 250 professionelle Security“-Kräfte sowie 40 ehrenamtliche Ordner eingeplant. Schon damals wird im Protokoll aufgeführt, dass bei Durchsuchungen von Personen „aufgrund der aktuellen Sicherheitslage“ auf eine „entsprechende Genauigkeit“ zu achten sei. Der Passus endet mit der Warnung: „Keine Pyrotechnik!“

Freitag, 25. Mai 2018

Zwei Tage vor dem großen Spiel findet im Stadion die Sicherheitsbegehung statt. Neben den Beteiligten des Sicherheitsgesprächs nehmen auch die Fan-Beauftragten des SV Waldhof und des KFC Uerdingen teil. Aufgrund von Erkenntnissen wird das Spiel nicht als Hochrisikospiel eingestuft. Damit einher geht die polizeiliche Erlaubnis, auf der Westtribüne Karten sowohl an Krefelder als auch an Mannheimer Zuschauer zu verkaufen. Vor Ort werden die Positionen für die Ordner festgelegt, die Sicherheitsmann Matthias Grüber auf einem Plan notiert. Mitarbeiter des Sicherheitsdezernats fordern neben einem Zaun zwischen Gäste- und Heimbereich auf der Westtribüne auch in jeder zweiten Reihe Sicherheitsdienst. Auch die Zahl der professionellen Sicherheitskräfte wird von der Stadtverwaltung fest auf 250 definiert.

Samstag, 26. Mai 2018

Am Abend feiern organisierte Fans im Carl-Benz-Stadion ein Grillfest. Gerüchten zufolge sollen radikale Waldhof-Anhänger zum Fest auch wesentliche Teile der Pyrotechnik mitgebracht und versteckt haben, die am Spieltag gezündet wird.

Sonntag, 27. Mai, 7 Uhr

Wie im Protokoll festgelegt, treten die ersten Sicherheitsleute ihren Dienst an. Laut Anordnung sollen sie das Stadion „komplett“ begehen.

27. Mai, 11.30 Uhr

Das Stadion wird planmäßig zweieinhalb Stunden vor Anpfiff geöffnet, die ersten wenigen hundert Besucher treffen ein.

27. Mai, 12 Uhr

Der Sicherheitsbeauftragte des SVW betritt das Stadion und bemerkt die Unterbesetzung des Sicherheitspersonals. In zwei Gesprächen weist er Polizist Hartmannsgruber und Waldhof-Geschäftsführer Kompp nach eigenen Angaben darauf hin.

27. Mai, 13.52 Uhr

Die Mannheimer Ultras präsentieren auf der Otto-Siffling-Tribüne (OST) ihre Choreographie. Zuerst mit schwarzen, später mit blauen Rauchtöpfen umrahmt, entsteigt eine Fratze einer Friedhof-Optik mit den Worten: „Schon tausend Mal für tot erklärt – doch heute werdet ihr eines Besseren belehrt.“

27. Mai, 14.05 Uhr

Die Partie wird trotz der bekannten Sicherheitsproblematik mit leichter Verspätung angepfiffen. Genau 24 263 Fans freuen sich im ausverkauften Carl-Benz-Stadion auf ein Fußball-Fest.

27. Mai, 14.34 Uhr

Die Gäste aus Krefeld gehen in der 29. Spielminute durch das Tor von Connor Krempicki in Führung. Waldhof-Fans auf der OST zünden vereinzelt Pyrotechnik.

27. Mai, 14.37 Uhr

Patrick Mayer gleicht in der 32. Spielminute für den Waldhof zum 1:1 aus. Auf der Westtribüne attackieren größtenteils radikale Uerdingen-Fans Anhänger des SV Waldhof. Die Ordner scheinen überfordert, Einsatzkräfte der Polizei greifen ein.

27. Mai, 14.44 Uhr

Tanju Öztürk schießt Uerdingen zur 2:1-Führung (39. Spielminute). Die Fans beider Lager tauschen gegenseitige Beleidigungen aus.

27. Mai, 14.54 Uhr

Die Partie geht mit vier Minuten Nachspielzeit in die Halbzeit. Zuvor hatten Waldhof-Fans die Spieler des KFC Uerdingen mit Papierkugeln und Gegenständen beworfen. Die Einsatzkräfte von Polizei, Sicherheitsdienst, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Sicherheitsbeauftragten der Vereine und ein Sicherheitskoordinator des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) kommen zum Kurvengespräch zusammen. Beschlossen wird, dass die Polizei den fehlenden Sicherheitsdienst auf der Westtribüne ersetzt.

27. Mai, 15.12 Uhr

Das Spiel wird wieder angepfiffen. Kurz darauf werden Uerdingen-Spieler von SVW-Anhängern mit Laserpointern geblendet.

27. Mai, 15.33 Uhr

Obwohl erst die 66. Minute gespielt ist, feiern Uerdingen-Fans auf der Westtribüne bereits den Sieg und zünden bengalische Feuer.

27. Mai, 15.45 Uhr

Jetzt beginnt auf der Otto-Siffling-Tribüne das Feuerwerk. Schiedsrichter Patrick Ittrich unterbricht die Partie in der 82. Spielminute. Mehrere Waldhof-Spieler versuchen vergeblich, die Fans zu beruhigen.

27. Mai, 15.52 Uhr

Die Mannschaften werden in die Kabine geschickt. Auch als SVW-Trainer Bernhard Trares vor der Tribüne beruhigen will, fliegen weiter Raketen. Von der Polizei ist auf der OST nichts zu sehen. Der Sicherheitskoordinator des DFB vor Ort teilt laut „MM“-Informationen mit, dass das Spiel abgebrochen wird, wenn die Randale nicht aufhören.

27. Mai, 16.14 Uhr

Die Mannschaften kommen zurück und werden sofort massiv von Fans auf der OST-Tribüne mit Raketen und Böllern beschossen. Schiedsrichter Ittrich bricht das Spiel ab.

