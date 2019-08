Altstadtrat Gert Kordes – hier im Jahr 2009 – wird 90. © Kordes

Kein Brimborium will Gert Kordes bei seinem 90. Geburtstag. Der Altstadtrat der Mannheimer Liste (ML) und langjährige Prüfingenieur feiert an diesem Mittwoch, 21. August, mit seiner Familie, zu der Ehefrau Doris, zwei Töchter und Enkel gehören.

Vor einem Jahr bekam der im russischen Pern geborene Wahl-Mannheimer noch eine hochkarätige Auszeichnung: das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Mit großem persönlichem Einsatz habe Gert Kordes 1990 die Ingenieurkammer Baden-Württemberg gegründet und Kritiker eines Besseren belehrt, hieß es in der Laudatio. „Ihnen hat nie gereicht, Ihre Fachkompetenz und Erfahrung auf die Tätigkeit als Bauingenieur zu beschränken“, lobte Staatssekretärin Schütz aus dem Wirtschaftsministerium und meinte damit sein Stadtrat-Engagement. Von 1975 bis 1991 saß er für die ML, einige Jahre davon als Vorsitzender, im Gemeinderat. Vehement vertrat er sein Credo „Sach- statt Parteipolitik“. Auch wenn er sich aus der Kommunalpolitik zurückgezogen hat, so gilt er bei der ML bis heute als „Institution – ja als so etwas wie eine lebende Legende“, wie es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Holger Schmid formuliert. „Gert Kordes hat alle Höhen und Tiefen der Mannheimer Liste miterlebt.“

Nach seiner kommunalpolitischen Ära, zu der auch die OB-Kandidatur gegen den siegreichen Wilhelm Varnholt und Roland Hartung gehörte, widmete er sich genauso lange der Berufspolitik und damit dem Aufbau der Landesingenieurkammer, deren Ehrenpräsident er inzwischen ist. „Ich habe es mit der 16“, kommentiert Gert Kordes. „Erst 16 Jahre ML-Stadtrat, dann 16 Jahre Kammerpräsident.“ Auch wenn er 1998 das Mitte der 1950er eröffnete und bis heute nach ihm benannte Büro beratender Ingenieure an seine Partner übergab, so blieb er noch einige Jahre als Freischaffender dabei. „Außerdem arbeite ich einem Kollegen für Projekte zu“, erzählt er. Der Beruf sei Berufung und gleichzeitig „mein Hobby“ gewesen.

„Er steigt weiter alle Leitern hoch“, titelte der „MM“ zu seinem 85. Geburtstag. Das gelte bis heute, verrät Kordes im Gespräch. Dass ihm eine robuste Gesundheit beschert worden ist, empfindet er als „riesiges Geschenk“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019