So funktioniert der Mietspiegel

Der Mannheimer Gemeinderat hat in der Sitzung am Dienstag dem neuen Mietspiegel zugestimmt. Damit tritt die überarbeitete Version ab sofort in Kraft. Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Funktion hat eigentlich der Mietspiegel?

Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (monatliche Nettokaltmiete pro

...