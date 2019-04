So funktioniert die Wahl

In vier Wochen treffen die Bürger in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine wichtige Entscheidung: Sie wählen am Sonntag, 26. Mai, Gemeinderäte, in manchen Städten Ortsbeiräte und Ortsvorsteher oder bestimmen die Zusammensetzung von Kreistagen. In Mannheim wird der Gemeinderat gewählt. Er besteht aus 48 Mitgliedern. Außerdem findet am 26. Mai auch die Europawahl statt.

Wer darf ...