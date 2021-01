So gehen wir mit Facebook-Kommentaren um

Mannheim.Anfang März 2020 wurden die ersten Corona-Fälle in Mannheim nachgewiesen. Kein anderes Thema beschäftigt uns seitdem so wie diese Pandemie. Auch auf Facebook. Im vergangenen Jahr kommentierten Nutzerinnen und Nutzer so viel wie noch nie auf unserer Seite. Hauptsächlich wegen des Virus. Das freut uns. Wir wollen auf Social Media nicht nur informieren, sondern auch Diskussionen anstoßen. Eure Meinung hören. Argumente für oder gegen etwas lesen. Aber nur solange die Beiträge konstruktiv sind.

Das ist - besonders, wenn es um Corona geht - nicht immer der Fall: Anschuldigungen, Falschnachrichten, Nazi-Vergleiche, Beleidigungen, Drohungen und Diskriminierungen. Gegen andere Facebook-User, Politiker und Politikerinnen, Medien - also gegen uns. Trolle und auch ein paar Bots, die nicht diskutieren, sondern einfach nur ihren Frust und Hass im Netz loswerden möchten. Nur ihre eigene Sichtweise haben und andere Perspektiven nicht akzeptieren. Solche Kommentare dulden wir nicht. Wir wollen, dass alle ihre Meinung äußern können, ohne dass sie deswegen verbal angegriffen werden. Deshalb entfernen wir bestimmte Kommentare. Welche das im Detail sind, findet ihr in unseren Nutzungsbedingungen auf unserer Facebook-Seite.

Leider gelingt uns das nicht immer sofort. Jeder einzelne Kommentar wird mindestens von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin geprüft. Das kann bei Hunderten Kommentaren am Tag etwas dauern. Das stört uns auch, aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitenden und können nicht 24 Stunden am Tag die Kommentare überprüfen.

Meistens sitzen Menschen vor dem Computer

Denkt dran, hinter den (meisten) User-Namen auf Facebook sitzen echte Menschen mit Gefühlen vor dem PC oder Smartphone - auch bei uns im "MM". Würden wir einem fremden auf der Straße denselben beleidigenden Satz entgegen brüllen, den wir auf Facebook anonym hinterlassen? Wahrscheinlich nicht. Daran sollten wir uns beim Tippen erinnern. Auch wichtig: Manchmal bleiben die negativen Kommentare am hartnäckigsten in unserem Kopf hängen. Das entspricht aber nicht unbedingt der allgemeinen Meinung. Und wenn wir irgendwo mehr ablehnende Kommentare lesen, heißt das auch nicht, dass alle dem zustimmen.

Wir freuen uns erst recht, wenn ihr User selbst auf Trolle reagiert, andere auf ihre fragwürdigen Kommentare hinweist, Hater aus ihren Echokammern holt oder uns auf Beleidigungen aufmerksam macht. Danke! Genauso freuen wir uns über die vielen konstruktiven Kommentare: Diskussionen dazu, wie der Handel in Mannheim gemeinsam mit der Stadt das Bestmögliche aus dem Lockdown machen kann. Ein digitales Silvester Feuerwerk, das ein Nutzer postet. Freundliche Hinweise auf Tippfehler. Hunderte Bilder von außergewöhnlichen Kondensstreifen am Himmel über der Region. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Also danke, dass ihr auf unserer Seite unterwegs seid, unsere Posts liked, teilt und kommentiert, mit uns in Kontakt tretet! Lasst uns mit Respekt und Achtung miteinander umgehen.

