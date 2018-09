So haben Mannheimer die Hitze erlebt

Am Sonntag, 23. September, ist Herbstanfang, am heutigen Samstag der letzte Sommertag. Nach Ende der Rekordhitze wollen wir auf die heiße Zeit zurückblicken. Mit dabei sind „MM“-Leserinnen, Waldhof-Spieler, Eisdielen- und Saunabetreiber, ein Landwirt und natürlich ein Wetterexperte.

Krankenschwester: Die Patienten brauchen unsere Hilfe

Zu dem Sommer kann ich nur sagen: Ich bin froh, dass ich ihn überstanden habe, und freue mich gerade, dass es regnet. Als passionierte Gärtnerin tut es mir in der Seele weh, wie unser Garten aussieht. Es ging ja schon im Frühjahr los. Die Tulpen kamen, blieben zwei Tage, dann fielen die Blätter ab. Dann kam alles hintereinander: Flieder, Rosen, Sommerblumen.

Bis Ende Juni war alles durch. Glücklicherweise haben wir einen Brunnen. Mein Sohn Philipp hat jeden Abend mindestens eine Stunde gewässert, sonst wäre alles kaputt gegangen.

Noch fürchterlicher war es, bei dieser Hitze zu arbeiten. Ich bin Krankenschwester in der Sozialstation, das heißt: ins Auto rein, zum Patienten fahren. Raus in die Hitze, Treppen laufen oder teilweise sogar längere Wege, je nach Parkmöglichkeit. Teilweise 20 Patienten am Morgen, abends noch mehr und da wird nicht getrödelt, obwohl wir uns für unsere Patienten immer Zeit nehmen. Aber man muss ja sein Pensum schaffen.

Egal, ob Glatteis, Gewitter oder 35 Grad: Wir müssen raus. Nach dem Dienst kamen alle Kollegen völlig durchgeschwitzt und fix und fertig die Treppe hoch. Eine Kollegin meinte: „Und da soll man noch mitdenken und keine Fehler machen.“

Nach dem Dienst hieß es nur noch: Duschen und ab ins Bett. Ich habe mir im Mai ganz euphorisch eine Dauerkarte für den Heddesheimer Badesee gekauft. Zuerst war ich ja öfter dort, aber dann war ich einfach zu fertig und es war zu heiß. Und das Wasser hatte dann zum Schluß 27 Grad, also wäre das auch keine Abkühlung mehr gewesen.

Dieses Jahr freue ich mich seit langer Zeit das erste Mal wieder auf den Herbst. Von unserer Leserin Gaby Berlinghoff (Krankenschwester)

Waldhof-Spieler: Viel trinken und früh trainieren

Für den SV Waldhof begann die Saison in der Regionalliga Südwest bereits am 28. Juli. Genau zu der Zeit, als die Temperaturen in Mannheim an ihren diesjährigen Höhepunkt gelangt waren. Um der Hitze ein wenig auszuweichen, wurden die Trainingseinheiten am Vormittag absolviert. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Spieler ihren „Wasserhaushalt im Griff“ hatten, wie Sprecher Domenico Marinese berichtet. Sie sollten „so viel wie möglich trinken“. Die Regionalliga reagierte auf die hohen Temperaturen mit angeordneten Trinkpausen in den Spielen.

„Natürlich war es ein extrem warmer Sommer, dennoch haben wir die Trainingseinheiten überwiegend am Vormittag absolviert und sehr viel während und nach dem Training an Flüssigkeit zu uns genommen. Dazu gehört nicht nur Wasser, sondern auch verschiedene Hydro-Getränke“, erzählt Mittelfeldspieler Jannik Sommer.

Im Gegensatz zum Trainingsgelände, wo der Rasen ausreichend bewässert werden konnte, gab es im Stadion „das ein oder andere Problem“, beschreibt Marinese. Dies sei jedoch in diesem Sommer für alle Grünflächen der Fall gewesen. Im Großen und Ganzen habe man die Sache im Griff gehabt.

Auf die Leistung der Spieler scheint sich die Hitze kaum ausgewirkt zu haben. Denn nach neun Spieltagen führt die SV Waldhof die Tabelle souverän mit sechs Punkten Vorsprung an. Heute trifft die Mannschaft auf den Tabellenzehnten aus Balingen. red

Saunabesitzerin: Bevor der Gutschein abläuft …

Gibt es eigentlich Menschen, die so hitzeresistent sind, dass sie trotz Temperaturen von weit mehr als 30 Grad in die Sauna gehen? Ja, es gibt sie. Beispielsweise in der „Naturspa Salzgrotte“. Zwar laufen die anderen Angebote dort bei Hitze wesentlich besser. Jedoch gab es sogar diesen Sommer auch zwei bis drei Kunden, die dort die Sauna für sich anschmeißen ließen. Auf die Frage, warum Menschen trotz Hitze die Wärme suchten, antwortet die Inhaberin: „Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil der Gutschein fast abgelaufen ist.“ Wenn das so ist, sollte man vielleicht mal über die Verlängerung der Ablauffristen nachdenken, um den Besuchern den Saunabesuch bei Hitze zu ersparen. red

„MM“-Leserin: Ein Hit von Albert Hammond

Ein Sonntagmorgen im Sommer 1972. Es regnet. Schon wieder. Etwas genervt fange ich an, Staub zu wischen. Höre dabei gedämpfte Musik aus dem Radio. Da ertönt ein Lied, das mich ins Träumen versetzt.

„It never rains in Southern California.“ Der Brite Albert Hammond war mir zuvor unbekannt, jetzt summte ich sein Lied mit. „It never rains in Southern California.“ Ja, dort müsste man jetzt Urlaub machen können, dort müsste man jetzt leben. „It never rains in Southern California.“ Wie glücklich und unbeschwert müssen die Menschen dort sein, immer frohgelaunt. Am Strand liegen, die Seele baumeln lassen. „It never rains in Southern California.“ Dieses Lied von Albert Hammond ging durch die ganze Welt, wurde zum Hit.

Ein Sonntagmorgen im Sommer 2018. Die Sonne scheint, kaum, dass ich die Augen geöffnet habe. Die Sonne brennt heiß, verbrennt Wiesen, bestellte Felder. Die Bäume ächzen, werfen verfrüht ihre welk gewordenen Blätter ab. Durch die sengende Hitze ausgebrochene Feuer geistern durch die Medien. Verzweifelte Menschen bangen um ihr Hab und Gut. Ich flüchte vor einem aggressiven Wespenschwarm auf meinem Balkon in die Wohnung, schließe die Tür.

„It never rains in our country, it never rains in our town.“ Meine Träume sind verflogen. Von unserer Leserin Renate Sinn

Eishersteller: „Wir sind Marathonläufer“

Dario Fontanella erinnert sich an den „Jahrhundertsommer“ von 2003. Dieses Jahr sei eine „Kopie“ davon, es fühle sich „genau so“ an wie damals. Das schöne Wetter freut den Inhaber der Eismanufaktur Fontanella sehr, da es die Menschen in die Stadt treibe und somit auch in seine Filiale. Gerade weil der Verkauf von Januar bis März diesen Jahres nicht so gut gelaufen sei wie im Vorjahr, würden das die Sommermonate ausgleichen. Jedoch sei das schöne Wetter nicht zwingend proportional zum Umsatz, so Fontanella. „Viele Leute kommen zwei bis drei Mal pro Woche zu uns. Wenn es dann aber dauerhaft so heiß ist, kommen sie nicht siebenmal, sondern vielleicht einmal mehr.“ Ähnlich sei es an extrem kalten Tagen.

Der Umsatz der Eisdiele würde sich jedoch nicht nur in der Jahresmitte beschränken, sondern sei auf das gesamte Jahr verteilt zu sehen. „Wir sind schließlich keine Sprinter, sondern Marathonläufer“, so der Eishersteller.

An besonders heißen Tagen würden vor allem viele Joghurteissorten oder Sorten mit Zitrusfrüchten gegessen, da der Körper bei Hitze mehr nach sauren Nahrungsmitteln verlange. Auch Fruchteis gehe gut. Die Qualität des Eises würde unter der Hitze nicht leiden, denn „bei uns wird täglich produziert“. So könne der Bedarf flexibel an die Nachfrage angepasst werden. Und sobald das Eis in den Händen der Kunden sei, würde es zwar schon schmelzen. Jedoch sei man ja immer noch schneller mit dem Essen, meint Fontanella. red

Landwirt: Totalausfall auf einigen Feldern

Wochenlange Trockenheit, tagelang kein Regen. Darunter litten Pflanzen und Landwirtschaft. Allein beim Getreide sei die Ernte auf dem Guckertshof um 15 bis 20 Prozent gesunken, so Bauer Wolfgang Guckert. Bei den Früchten sei der Verlust teilweise noch höher. „Auf manchen Maisfeldern haben wir sogar einen Totalausfall.“

Laut seiner Schilderung kommen statt dem ausgebliebenen Regenwasser vermehrt die Beregnungsanlagen zum Einsatz. Da die Fläche zu groß sei, könne auf diese Weise keine gleichmäßige Bewässerung stattfinden. Falle dann doch mal etwas Regen vom Himmel, so sei das „weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein“. Dadurch ergebe sich ein „erheblicher Mehraufwand“ in Bezug auf Arbeit und Kosten. Allein 250 bis 300 Euro würden täglich für den Diesel der Bewässerungspumpe anfallen, erklärt er. Auch die Arbeitskräfte seien an ihren Grenzen.

Doch auch in Zukunft hat die Trockenheit markante Auswirkungen. Aufgrund der Hitze sei in diesem Jahr „keine Bodenbearbeitung möglich“, so Guckert. Da der Untergrund zu trocken sei, würden die Samen nicht richtig aufkeimen und kaputtgehen. Die geplante Rapssaat sei deswegen jetzt schon im Verzug. Demzufolge wirke sich das auch auf die Ernte im nächsten Jahr aus. Was da noch alles komme, „muss uns Sorgen machen“, bilanziert der Landwirt. red

Wetterexperte: Sonne, Wärme, Trockenheit

Der Sommer in diesem Jahr lässt sich im Wesentlichen in drei Worten beschreiben: Trockenheit, Sonne und Wärme. „Solch eine lange, warme und sonnige Zeit hat es in Deutschland noch nie gegeben“,erklärt Uwe Schickedanz, Leiter des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Die Durchschnittstemperatur von 21,9 Grad in Baden-Württemberg „ist eigentlich ein typischer Durchschnittssommer für die Region Bozen Verona“ (in Norditalien), so der Wetterexperte.

Das Besondere in diesem Jahr sei vor allem die Länge der Wärmeperiode gewesen. Es deutet vieles darauf hin, dass solche Temperaturen in Mannheim „noch nie“ gemessen worden seien. Da der September aber noch nicht vorbei sei, stehe die endgültige Auswertung noch aus. Außerdem sei es insgesamt ein „sehr trockenes Jahr“ gewesen. Zusammengerechnet fielen nur 91,7 Millimeter Niederschlag. Juni und Juli seien schon „sehr trocken“ gewesen. Der August habe das Ganze jedoch noch mit 18,4 Millimetern getoppt.

Mannheim sei im Vergleich mit den Regionen in Nord- und Ostdeutschland jedoch nicht so stark betroffen. Dort seien die Schäden „ganz verheerend“ gewesen. In diesem Zuge weist der Fachmann noch auf eine weitere problematische Entwicklung hin: „Dass wir in diesem Jahr entweder extreme Dürre oder Platzregen erlebt haben, ist ein Trend für die Zukunft.“ red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018