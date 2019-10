So kommst du zum Mannheimer Nachtwandel

Ausstellungen, Aufführungen, Straßenaktionen, Lesungen und Live-Musik - am Freitag und Samstag von jeweils 19 bis 24 Uhr lockt der 15. Nachtwandel mit einem bunten Programm in den Jungbusch. In den Straßen, Hinterhöfen und Kneipen zeigen Künstler ihr Können, dazu wird Streetfood serviert. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Vertreter des Quartiers werden den Nachtwandel am Freitagabend um 19.30 Uhr eröffnen. Das Fest kostet keinen Eintritt. Spenden sind aber erbeten, da hohe Kosten für die zwei Nächte anfallen. Spender erhalten im Gegenzug Becher und Anstecker. Getränke werden aus Sicherheitsgründen nur in Kunststoffbechern gegen zwei Euro Pfand ausgegeben. Das Mitbringen von eigenen Getränken und Glasflaschen ist verboten.

Um den Besuchern des Nachtwandels eine möglichst einfache und stressfreie An- und Abreise zu ermöglichen, hat die Stadt wie in den vergangenen Jahren ein paar Verkehrsregelungen festgelegt. Ein Überblick:

Sperrungen: An beiden Veranstaltungstagen sind jeweils von 17 bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag folgende Straßen voll gesperrt:

- Jungbusch- und Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße

- Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße

- Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße

- Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße

- Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße.

Auch für Anlieger ist in der Zeit der Sperrung kein Ein- und Ausfahren möglich. Akademiestraße und Hellingstraße sind während der Veranstaltung frei befahrbar.

Zum Schutz der Besucher wird auch der Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße voll gesperrt. Dies gilt an den Veranstaltungstagen jeweils ab 20 Uhr und wird nach Ende des Nachtwandels und nach den Reinigungsarbeiten aufgehoben. Eine Umleitung ist ausgeschrieben. Die Stadt empfiehlt Ortskundigen, den gesperrten Bereich über Friedrichsring, Kaiserring, Bismarckstraße und Parkring zu umfahren.

An den Nachtwandel-Tagen jeweils ab etwa 20 Uhr ist die rechtsabbiegende Einfahrt in die Quadrate zwischen H 7 und J 7 nicht möglich. Damit will die Stadt den Kreuzungsbereich Dalbergstraße/Luisenring entlasten.

Zu beachten ist in diesem Jahr, dass die Kurt-Schumacher-Brücke wegen Sanierungsarbeiten von Freitagabend an, 21 Uhr, in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt wird. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen, 5 Uhr. Sie ist lediglich unterbrochen am Samstag von 12 bis 21 Uhr, um den Verkehr aus der Stadt in Richtung Pfalz abfließen zu lassen. Komplett offen ist der Fuß- und Radweg über die Brücke (Südseite). Die Wegeführung ist ausgeschildert. Zudem steht während des Nachtwandels (jeweils von 21 bis 2 Uhr) Personal bereit, um Fußgänger und Radfahrer zu leiten und ihnen Fragen zu beantworten.

Halteverbote: Sie gelten von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, und von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, in den folgenden Bereichen:

- Jungbuschstraße auf beiden Seiten

- Böckstraße in Fahrtrichtung auf der rechten Straßenseite (von der Hausnummer 13 bis zum Kreuzungsbereich Beilstraße)

- Luisenring Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel Höhe G 7 (Taxistellplätze)

- Kirchenstraße in der ersten Hälfte der linken Straßenseite, vom Luisenring kommend (Radabstellplätze).

Zusätzlich gibt es weitere Halteverbotsbereiche in der Hafen-, Böck- und Werftstraße. Die Stadt weist darauf hin, dass bei Verstößen abgeschleppt werde. Ein Ersatzparkplatz für die von den Haltverbotszonen betroffenen Anwohner ist in der Neckarvorlandstraße und in der Tiefgarage in H 6 vorgesehen.

Parkhäuser: Wer mit dem Auto kommt, findet Parkhäuser in den fußläufig entfernten Quadraten U 2, D 5, D 3 und G 1. Sie sind rund um die Uhr geöffnet. Außer kann auf dem MVV-Deck geparkt werden.

ÖPNV: Die Stadt bittet die Besucher, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Stadtbahnlinien 2 und 6 fahren die Haltestelle Rheinstraße an. Über die Linie 2 ist außerdem die Haltestelle Dalbergstraße erreichbar. Die Buslinie 60 kann an die Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße nicht passieren und wird jeweils von 17 bis 9 Uhr in beide Richtungen über die Straße Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle befindet sich dort auf Höhe der Teufelsbrücke.

Taxi: Die Ersatzhaltestelle befindet sich auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel in Höhe G 7 und ist über die Fußgängerampel an der Jungbuschstraße/Luisenring zu erreichen. An den Veranstaltungstagen werden ab 19 Uhr der Parkstreifen Höhe G 7 sowie um 20 Uhr drei der vier Fahrspuren vom Luisenring Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel für die Taxen gesperrt, damit die Besucher gefahrlos ein- und aussteigen können.

Rad: Wer eine Abstellmöglichkeit sucht, wird auch in diesem Jahr in der Kirchenstraße auf der ersten Hälfte des linken Parkstreifens (vom Luisenring kommend) fündig. Dort können Fahrräder angeschlossen werden. pat/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019