So reagierte die CDU auf Anfragen dieser Redaktion

Die Kreisgeschäftsstelle der CDU in der Elisabethstraße. © Pressefotoagentur Thomas Tröste

Bei zahlreichen Versuchen, Transparenz in die Vorwürfe gegen Nikolas Löbel zu bekommen, stieß der „Mannheimer Morgen“ in den vergangenen Wochen bei der CDU auf wenig Hilfs- und Aufklärungsbereitschaft. Anfragen stellte diese Redaktion beim CDU-Kreisverband Mannheim, beim Bezirksverband der Partei in Mosbach, beim Landesverband in Stuttgart und beim Bundesverband in Berlin.

Wie einige CDU-Mitglieder hat diese Redaktion in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands ebenfalls um Einsicht in die Rechenschaftsberichte des Kreisverbands gebeten. Das war am 24. September. Eine Praktikantin der Geschäftsstelle bestätigte am selben Tag den Eingang der Anfrage und dass sie in Bearbeitung sei. Auf eine weitere Anfrage des „MM“ vom 1. Oktober antwortete die Praktikantin am selben Tag: „Solche Anfragen bedürfen der parteiinternen Abstimmung. Wir melden uns wieder.“

Auf eine telefonische Anfrage dieser Redaktion am Vormittag des 5. Oktober antwortete Kreisgeschäftsführerin Mareike Pilz sinngemäß mit der gleichen Aussage wie die Praktikantin ein paar Tage zuvor. Wenige Stunden später antwortete Pilz per Mail, der Mannheimer Kreisverband habe die „MM“-Anfrage zum Bundesverband in Berlin weitergeleitet – mit der Bitte um Prüfung, wie mit einer solchen Presseanfrage umzugehen sei.

Berlin habe dann mitgeteilt, dass alle Rechenschaftsberichte aller CDU-Kreisverbände in den Rechenschaftsbericht des CDU-Bundesverbandes einfließen. Diese Berichte seien jederzeit im Internet abrufbar. „Damit ist volle Transparenz gewährleistet“, schreibt Pilz. Tatsächlich geben die Berichte des CDU-Bundesverbandes keinen Einblick in die Finanzen der Kreisverbände. Die kleinsten Einheiten, die abgebildet werden, sind die Landesverbände. Auf Bitte des „MM“ darzulegen, wo genau die „volle Transparenz“ gewährleistet sei, reagierte Pilz nicht.

Wunsch auf Einsichtnahme

Zudem schrieb die Kreisgeschäftsführerin in ihrer Mail vom 5. Oktober weiter, „mit Beschluss des CDU-Kreisvorstandes aus dem Jahr 2015, den damaligen Schuldenstand der Kreispartei zu veröffentlichen, habe der Kreisvorstand auch beschlossen, freiwillig zu jedem turnusgemäßen Kreisparteitag einen schriftlichen Bericht für unsere Mitglieder und die anwesende Presse vorzulegen, um den Entwicklungsstand unserer Finanzlage transparent und nachvollziehbar darzulegen. Das erfolgt auch zum nächsten turnusgemäßen Parteitag“.

Gleichzeitig platzierte der „MM“ zunächst beim CDU-Landesverband in Stuttgart mehrere Fragen rund um das Thema Geschäftsberichte. Unter anderem wollte die Redaktion am 27. September wissen, ob jedes CDU-Mitglied Einsicht in die Berichte nehmen und dabei auch Fotos machen kann und mit welchen Begründungen ein Kreisverband die Einsicht verweigern darf. Eine Antwort, auch auf eine zweite Mail am 1. Oktober, blieb aus.

Ausweichende Antworten

Am 5. Oktober schließlich beantwortete die Pressesprecherin des Landesverbands, Susanne Stehle, die Anfrage des „MM“ in einem verschachtelten Satz, der den Sachverhalt des Paragrafen 23 („Aufgaben des Kreisparteitags“) der Landesordnung wiedergab, aber auf die gestellten Fragen nicht einging. Auf die Bitte der Redaktion am 5. Oktober, doch bitte die gestellten Fragen zu beantworten, schrieb die Sprecherin einen Tag später, man solle sich an die Bundes-CDU wenden.

Auch den CDU-Bezirksverband Nordbaden mit Sitz in Mosbach bat die Redaktion am 6. Oktober um Beantwortung der Fragen. Die Antwort am 8. Oktober bezog sich ebenfalls nur marginal auf die von der Redaktion gestellten Fragen. Nach der Bitte um genauere Antworten schrieb Bezirksgeschäftsführer Jan Inhoff, man solle sich an den CDU-Landesverband beziehungsweise direkt an den CDU-Bundesverband wenden.

Eine Anfrage in Berlin hatte diese Redaktion bereits am 5. Oktober platziert und sie am 7. und 9. Oktober wiederholt, da keine Reaktion erfolgt war. Am 9. Oktober meldete sich Pressesprecherin Isabelle Fischer telefonisch und hatte noch eine Nachfrage. Sie sagte dabei, dass sie für die Antworten einen Justiziar einschalten müsse und die Antwort noch dauere. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Freitagabend, 16. Oktober, ist keine Antwort aus Berlin beim „MM“ eingetroffen. stp

