So tickt die Stadt

Es ist das Jahr der Grünen in Mannheim. In Zahlen: Bei der kommunalpolitischen Sonntagsfrage legen sie im März zunächst um drei Punkte auf 23 Prozent zu. Im November schließlich steht die Partei zum dritten Mal nach 2011 und 2016 unangefochten an der Spitze – mit 31 Prozent wären sie klar stärkste Kraft im Gemeinderat, vor der SPD (24 Prozent) und der CDU mit 20 Prozent.

Die Zahlen – und viele mehr – erhebt die Forschungsgruppe Wahlen exklusiv für den „Mannheimer Morgen“. Zweimal im Jahr (im Frühjahr und im Herbst) fragt sie mehr als 1000 Mannheimer Bürger nach ihren politischen Präferenzen und zu ihrer Meinung zu aktuellen Themen. Damit die Ergebnisse repräsentativ sind, das heißt die Gesamtzahl der Mannheimer abgebildet werden, befragen die Wahlforscher mehr als 1000 Bürger.

Der „MM“ berichtet dann jeweils in mehreren Artikeln und mit Grafiken über die Ergebnisse des jeweiligen Themas und kommentiert sie. So erhält Mannheim einen repräsentativen Überblick, wie ihre Bewohner zu aktuellen Problemen in der Stadt stehen.

Die Meinung der Bürger zu folgenden Themen fragte die Forschungsgruppe Wahlen in diesem Jahr ab: Zustand der Straßen und Wege, Armut, Nahverkehr, Spielplätze, Integration, Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, Sicherheit, Ausgehmöglichkeiten und das kulturelle Angebot.

Darüber hinaus wollen die Wahlforscher immer wissen, wer die wichtigsten und beliebtesten Politiker Mannheims sind. Und sie fragen ab, welche Probleme in der Stadt aktuell die dringlichsten sind. Ganz vorne jeweils in diesem Jahr: der Straßenverkehr. Deutlich merkt man an den Ergebnissen, dass die Mannheimer genervt sind von Baustellen, Staus, Verkehr, Umleitungen, dem Zustand der Straßen. Dagegen büßt das im Herbst 2017 wichtigste Thema „Ruhe, Ordnung, Kriminalität“ im Laufe des Jahres an Brisanz ein.

