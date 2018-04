„So viel Geld wie lange nicht“

Jeweils 100 000 Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die weitere Sanierung von Sternwarte (Bild oben) und Multihalle (unten) bewilligt. © Prosswitz

430 000 Euro fließen in diesem Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nach Mannheim. „Es ist gelungen, so viel Geld wie in den letzten 20 Jahren nicht nach Mannheim zu holen“, sagte Stadträtin Helen Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild, bei der Mitgliederversammlung. Das Geld helfe, „an einigen dringend notwendigen Stellen voranzukommen – baulich oder konzeptionell“, so Heberer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018