Sobottkes Thema: Gute Nachrichten

Pfarrerin Ilka Sobottke (Bild) spricht am Samstag, 14. Dezember, in der ARD mit ihrem „Wort zum Sonntag“ wieder zu einem Millionenpublikum. Geplantes Thema der Mannheimer Pfarrerin sind „Good News“, also gute Nachrichten. Die Sendung wird um 23.35 Uhr, direkt nach den „Tagesthemen“, ausgestrahlt.

„Für mich hat der christliche Glaube zuallererst mit Freiheit zu tun “, sagt Sobottke. „Fragen der Gerechtigkeit sind mir dabei genau so wichtig wie Verheißung und Trost.“ Am 23. März 2019 war ihre Premiere beim „Wort zum Sonntag“. Am kommenden Samstag spricht sie ihren sechsten Beitrag.

Seit März kommt das „Wort zum Sonntag“ erstmals in seiner 65-jährigen Geschichte aus Mannheim. Sobottke ist in diesem Jahrtausend auch die erste evangelische Sprecherin aus Baden-Württemberg. Sie ist auch in den angrenzenden Bundesländern durch ihre Hörfunkbeiträge bekannt. So erreicht sie beispielsweise mit ihren inzwischen mehr als 500 Kurzpredigten in der Reihe „Worte und Gedanken“ im Hörfunk SWR3 seit 2000 ein Publikum weit über Mannheim hinaus.

Das „Wort zum Sonntag“ versteht sich als christlicher Kommentar zum Zeitgeschehen. Die Sprecherinnen und Sprecher wählen ihr Thema selbst aus, die redaktionelle Überarbeitung erfolgt durch das GEP (Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik). Die Aufzeichnung findet einen Tag vor dem Sendetermin statt. Bei aktuellem Anlass allerdings wird neu produziert. Mit dem „Wort zum Sonntag“ erreicht die ARD knapp zwei Millionen Menschen. Dem Team des „Wort zum Sonntag“ gehören je vier Sprecherinnen und Sprecher der evangelischen und der katholischen Kirche an. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019