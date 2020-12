Söhne Mannheims spielen in Kirche

„Eigentlich haben wir noch nie ein Weihnachtslied geschrieben“, erzählt Florian Sitzmann und muss lachen. Dass der Keyboarder der Söhne Mannheims zusammen mit anderen Mitgliedern der Band Teil eines Weihnachtsgottesdienstes ist, wirkt nur auf den ersten Blick etwas kurios. „Wir haben aber unser Repertoire durchgesehen und festgestellt, dass viele unserer Songs sehr gut zum Fest der Liebe passen“, sagt Sitzmann. Zusammen mit Pfarrer Stefan Scholpp von der ChristusFriedenGemeinde gestalten die Söhne Mannheims Acoustic – ein Format, das aus sechs Musikern der Band besteht – einen weihnachtlichen Gottesdienst in der Friedenskirche. Zu sehen ist die Veranstaltung in einem Video, das ab Donnerstagabend auf der Internetseite des „Mannheimer Morgen“ zu sehen ist.

Ursprünglich hätten die sechs Musiker als Überraschungsgäste bei der Jazz-Christmette am 24. Dezember auftreten sollen. „Es sollte dieses Jahr ein etwas anderer Gottesdienst werden, deshalb hab ich ganz frech bei den Söhnen Mannheims angefragt, ob sie mitmachen wollen“, berichtet Scholpp. Die Band war sofort angetan von der Idee und die Gestaltung der Mette nahm ihren Lauf.

Als dann alle Gottesdienste abgesagt wurden, war die Enttäuschung zunächst groß. „Dann hatten wir die Idee, eine Aufnahme zu produzieren“, erzählt Scholpp, der zum ersten Mal seit 25 Jahren an Heiligabend frei hat und mit seiner Familie feiern kann. „Christmas at ease“ lautet der Titel, den der Pfarrer für seine Andacht gewählt hat – „Weihnachten in Ruhe“. Denn genau das, Ruhe und Leichtigkeit, könnten in den schwierigen Coronazeiten alle gut gebrauchen, erläutert Scholpp das Motto. „Ein normaler Gottesdienst ist nicht geplant, viel mehr eine Meditation mit Musik“, verrät der Pfarrer, der seinen Talar daheim im Schrank hängen lässt und nur eine kleine Predigt hält. Neben den Söhnen Mannheims Acoustic haben auch die Konfirmanden einen Auftritt in dem Video.

„Da haben sich zwei Wünsche getroffen“, kommentiert Sitzmann die Teilnahme der Band an der Streaming-Christmette. „Wir hatten in diesem Jahr kaum Möglichkeit zu spielen und die Gemeinde kann keinen gewöhnlichen Gottesdienst abhalten. Wir freuen uns riesig über die Kooperation und den recht spontanen Auftritt mit unserem Live-Projekt Söhne Mannheims Acoustic.“

