Sofort abschalten - geht das überhaupt?

Über den Weg der Klima-Aktivisten aufs Kraftwerksgelände gibt es derzeit nur Vermutungen. Links am Bildrand ist die Zufahrt zur Altriper Fähre, in der rechten Bildhälfte der offene Treppenturm zu erkennen, der zum Kohleförderband (oben) führt. Der Kraftwerksbetreiber will nach der Protestaktion am Samstag sein Sicherheitskonzept überprüfen.

© Langscheid