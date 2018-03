Sohn sticht auf seinen Vater ein

Anzeige

Mannheim.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist ein 26-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern berichteten, kam es am Montag gegen 18.40 Uhr in einem Seniorenheim im Lindenhof zu einem Messerangriff, bei dem ein 55-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besuchte der Tatverdächtige seinen Vater in seinem Zimmer und fügte dem im Rollstuhl sitzenden Mann unvermittelt von hinten zwei Stiche im Halsbereich sowie eine Schnittverletzung im Brustbereich zu. Dann verließ der mutmaßliche Täter den Tatort und flüchtete. Die Verletzungen seien für das Opfer lebensgefährlich.

Festnahme am Hauptbahnhof

Durch Beamte des Fahndungsdezernats der Kriminalpolizeidirektion und des Dezernats für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats, die zwischenzeitlich die weitere Ermittlungsarbeit übernommen hatte, konnte der Gesuchte schließlich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr am Hauptbahnhof festgenommen werden. Der dringend Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, heißt es in der gestrigen Meldung. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte die Tat möglicherweise im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit begangen habe. Das Amtsgericht erließ daher Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.