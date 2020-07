Soko „Lorbeer“ ermittelt

Nach der Obduktion eines Toten, der in der Neckarstadt-West aufgefunden wurde, steht fest, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Das teilte die Polizei mit. Aus Gründen der Ermittlungstaktik wollte ein Behördensprecher am Dienstag aber zunächst keine Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen. Am Vortag hatten Beamte den 35 Jahre alte Mann in seiner Wohnung in der Laurentiusstraße tot aufgefunden. Besorgte Nachbarn hatten sich bei der Polizei gemeldet, unter anderem weil aus seiner Wohnung Verwesungsgeruch drang, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Nach dem grausigen Fund hatte das Präsidium Mannheim in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim unverzüglich die Sonderkommission „Lorbeer“ mit 45 Beamten eingerichtet.

Keine Verbindungen zu Kriminellen

„Die Ermittler haben bisher Zeugen aus der Nachbarschaft vernommen“, sagte der Polizeisprecher. Zu den möglichen Hintergründen für die Tat wollte er sich aber nicht äußern. Details mit Blick auf den Toten und wie er umgebracht wurde, wollte die Polizei zunächst ebenfalls nicht öffentlich machen. Ersten Ermittlungen zufolge habe der getötete Mann keine Verbindung in ein kriminelles Milieu gehabt.

Lebend sei er zuletzt am Sonntag, 5. Juli, gesehen worden – also acht Tage bevor er tot aufgefunden wurde. Seine Leiche war noch am Montag im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg untersucht worden. Aufgrund der äußeren Umstände seien die Ermittler direkt nach dem Leichenfund von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Todeszeitpunktes waren am Dienstag aber noch nicht abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege zunächst unter anderem auf dem Sektor der Spurensicherung und Spurenauswertung. Darüber hinaus stehe die Ermittlung des persönlichen Umfelds des Opfers an, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise möglicher Zeugen.

