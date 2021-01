Soldaten machen Schnelltests

Am Montag sind sie eingewiesen worden, gleich am Dienstag legen sie los: Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ aus Bruchsal helfen jetzt in den Alten- und Pflegeheimen, Besucher und Mitarbeiter auf das Coronavirus zu testen. Damit wird der Einsatz der Bundeswehr in Mannheim im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum zweiten Mal ausgeweitet.

Egal ob Angehörige oder Dienstleister

...