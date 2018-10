Soll das Capitol die „Sarotti-Mohren“ abhängen?

Gerade wird das Veranstaltungshaus Capitol am Alten Meßplatz renoviert – ebenfalls neu rausgeputzt wurde dabei die Bar mit der großen Sarotti-Werbung. Woran sich lange niemand öffentlich störte, das wird jetzt zum umstrittenen Thema: Sind die beiden runden Schilder, die einen Mohren mit einem Schokoladen-Tablett zeigen, noch zeitgemäß oder sollten sie von der Theke verschwinden?

Übertrieben finden viele die Diskussion um die alte Werbefigur von Sarotti. Jahrelang hänge die schon da, und niemand habe sich an den beiden Schildern gestört, heißt es jetzt in vielen Kommentaren bei Facebook. Ganz ehrlich: Auch ich habe mich bislang nie beim Warten an der Theke an den beiden Figur gestört, sie sind mir gar nicht aufgefallen.

Aber jetzt ist sie eben da, die Diskussion, und da ist es angebracht, sich von Reflexen in die eine oder andere Richtung freizumachen und das Ganze in Ruhe zu betrachten. Es geht beim „Sarotti-Mohren“ um einen Dunkelhäutigen, der als Diener Schokolade bringt – die frühere Werbefigur für Sarotti eben. Diese Werbung spielt auf die Exotik der Schokolade an, gleichzeitig schwingt aber die Vergangenheit Dunkelhäutiger als Sklaven mit. Freundlich ist diese Darstellung heute also nicht gerade.

Die Marke Sarotti selbst hat sich schon vor 14 Jahren weitgehend von der Figur verabschiedet. Aus dem Diener-Mohren wurde ein Magier. Immer noch exotisch, aber ohne historische Zuordnung. So löst man Probleme, ohne sich in eine Prinzipienschlacht zu begeben, die niemandem etwas bringt.

Das Capitol ist unverdächtig, Menschen rassistisch zu behandeln. Aber nun hängen die Schilder halt da, ohne Einordnung, ganz wie eine aktuelle Werbung. Man muss sich daran nicht stören, man kann es aber. Es wird immer Menschen verschiedener Hautfarbe geben, die sagen, es ist ihnen egal, und es wird welche geben, denen es nicht egal ist. Es gibt auch Frauen, die sagen, anzügliche Sprüche seien ihnen egal, da stünden sie drüber. Das ist in Ordnung, anzügliche Sprüche aber sind es trotzdem nicht.

Und warum eigentlich das Ganze? Weil es zur Tradition gehört? Zu welcher wichtigen Tradition gehört denn der „Sarotti-Mohr“ im Capitol? Zu der des Capitols? Das ist wohl eher Nostalgie. Sicherlich zählt die Figur zur Geschichte des Schoko-Unternehmens, mancher mag auch persönlich an ihr hängen, historisch interessant ist sie ebenso – darum will ja niemand die Schilder wegschmeißen. Nur unkommentiert in einem Veranstaltungshaus sollten sie nicht mehr hängen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018