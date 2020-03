Soll man auf private Kontakte verzichten?

Das Land steht still. Mit drastischen Einschränkungen wollen Bund und Länder die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland bremsen. „Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montagabend in Berlin. Es gehe darum, soziale Kontakte zu verringern. Für viele Menschen geht damit ein Verlust von Lebensqualität einher. Wie gehen wir damit um?

Wir erleben eine Zeit, die uns vor eine enorme Herausforderung stellt. Denn wie könnten wir als soziale Wesen freiwillig unsere Kontakte zu unseren Freunden auf ein Mindestmaß beschränken? Eigentlich ein Unding. Ausgerechnet jetzt, wo wir uns gegenseitig Mut zusprechen und füreinander da sein wollen. Klar, die allernötigsten Dinge des täglichen Lebens funktionieren weiterhin. Aber der Staat verordnet uns Bürgern für gewisse Zeit ein Leben, das sich oftmals Zuhause abspielen dürfte. Was das in letzter Konsequenz bedeuten kann, das belegen die beklemmenden Bilder aus dem sonst so lebendigen Italien.

Es steht zu befürchten, dass wir zur Selbstgenügsamkeit keine Alternative haben. Machen wir uns nichts vor, es muss jetzt gelingen, die Verbreitung des heimtückischen Coronavirus zu verlangsamen. Jeder von uns könnte den Virus in diesem Moment schon in sich tragen und damit besonders verletzliche Menschen anstecken. So widersprüchlich es klingen mag, aber um den betagten Nachbarn oder den herzkranken Freund vor einer Infektion zu schützen, müssen wir auf Abstand gehen. Auch Familienmitglieder mit bestimmten Krankheiten müssen wir im Zweifelsfall vor uns schützen.

Aber diese Distanz lässt sich auch überwinden. Sicher, ein Anruf, eine E-Mail oder eine Kurznachricht und eine Postkarte kann niemals eine Umarmung oder einen gemütlichen Abend bei Bier und Zigaretten ersetzen. Das kalte Klingeln eines Telefons wird uns nie so befreien, wie das frohe Lachen unserer Liebsten. Und doch ist es angebracht, unsere Solidarität auf andere Weise auszudrücken als gewohnt. Die Technologie unserer Zeit kann uns bei aller Distanz dabei helfen, füreinander da zu sein. Das ist vielleicht der einzige Trost in diesem Dilemma. Denn es wird eine Weile dauern, bis die Ansteckungskurve abebbt. Noch können wir den Virus nicht stoppen, noch können wir die Ansteckungen nicht beenden. Aber wir müssen die Dynamik der Ausbreitung verlangsamen.

Um das zu bewirken, hat die Politik nun ihren Job gemacht. Ob wir uns daran halten, hat einen großen Einfluss auf die Situation in unserem Land. Nun müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden. Wenn hoffentlich alles hinter uns liegt, liegen wir uns wieder in den Armen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020