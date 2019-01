Sollen Plätze in Krippen und Kindergärten kostenlos werden? In einigen Bundesländern ist das bereits der Fall, in Baden-Württemberg dagegen nicht. Ein Pro und Kontra.

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Götz Nawroth-Rapp

Eine Stadt, die an der Kinderbetreuung spart, spart an ihrer eigenen Zukunft. Daher sollte Mannheim die Kita-Betreuung unbedingt kostenlos

...