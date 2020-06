Sommerfestival der Solidarität:  "Jetzt erst recht"

Ein paar Spinnweben musste Stadtpark-Mitarbeiterin Renate Fernando noch schnell wegkehren, schließlich ist die Seebühne im Luisenpark seit zehn Monaten verwaist. Aber das wird sie nicht bleiben. Am 16. Juli startet auf der beliebten Spielstätte im Luisenpark das Festival „Jetzt erst recht“, das bis 12. September 26 Abendveranstaltungen mit 94 mitwirkenden Künstlern aus Musik, Tanz, Kabarett und Comedy bietet - damit sie trotz Corona-Pandemie Einnahmen haben und das Publikum etwas geboten bekommt.

„Wir haben das binnen drei Wochen aus dem Boden gestampft“, so Peter Baltruschat, Chef von „Schatzkistl“ und Kulturnetz. Er zeichnet seit 2006 für den „Seebühnenzauber“ verantwortlich und organisiert seit 2002 mit Capitol-Chef Thorsten Riehle die Schlossfestspiele Edesheim. Aber wegen Corona findet das alles nicht statt. Seit Mitte März sind zahlreiche Kultureinrichtungen geschlossen und die Künstler ohne Einnahmen. Daher ergriffen Baltruschat und Riehle die Initiative. „Wir wollten wir etwas machen, und wir sind bei Stadtpark-Chef Joachim Költzsch offene Türen eingerannt“, so Baltruschat dankbar.

„Es war nur ein kurzer Moment des Überlegens, dann war ich überzeugt“, bestätigt Költzsch. Er freue sich, dass die Seebühne „aus dem Dornröschenschlaf“ gerissen werde, „und wir bringen sie auch noch in einen Top-Zustand“, verspricht der Stadtpark-Geschäftsführer. Die Stadtpark-Gesellschaft geht zudem finanziell mit ins Risiko - indem sie nicht pauschal Miete kassiert, sondern nur anteilig einen Betrag je verkaufter Karte.

Sponsoren gefunden

„Es ist ein Solidaritätsfestival“, betont Baltruschat, „für Künstler, die seit Monaten keine Auftrittsmöglichkeit haben.“ Schließlich stünden gerade die selbstständigen, nicht fest angestellten Künstler vor einer „dramatischen, seit Ende des Zweiten Weltkriegs nie da gewesenen Situation“, ergänzt Riehle. Und die Kultureinrichtungen könnten auch von vielen Lockerungen der strengen Richtlinien nicht profitieren, „denn sie haben höhere Aufwendungen bei weniger Zuschauerkapazität - das kann sich nicht rechnen“, so Riehle.

Die Kosten des Festivals beziffert er mit rund 60 000 Euro. „Es bleibt ein hohes Risiko“, äußert er sich dankbar für das Engagement von Sponsoren. So hat die Bürgerstiftung aus dem Unterstützungsfonds, den die Capitol „Rockt zu Hause“ Veranstaltungen eingespielt haben, 10 000 Euro zugesagt. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord wird ebenso wie die „Mannheimer Runde“ jeweils 5000 Euro zuschießen. Das Land gibt einen Betrag aus dem Corona-Kulturfonds, und die Stadt Mannheim hat eine Ausfallbürgschaft von maximal 10 000 Euro zugesichert. Damit können die unvermeidlichen Technik-Kosten abgedeckt werden. Jeder der auftretenden Künstler bekommt einheitlich eine Mindestgage von 200 Euro. Bleibt am Ende des Festivals ein Überschuss, wird er zu gleichen Teilen unter allen Künstlern verteilt „Daher hoffen wir, dass das Angebot gut angenommen wird“, so Riehle. Aber schließlich sei die Seebühne „die wohl corona-sicherste Location, wo immer ein Luftzug weht und man die Abende unter freiem Himmel wunderbar mit Abstand genießen kann“.

Zum Auftakt kommt am 16. Juli Bloomaul Joachim Schäfer auf die Seebühne - genau an seinem 70. Geburtstag spielt er mit der Traditionsbeatband „Thunderbirds“. Mit Hans-Peter Schwöbel, der mit Arnim Töpel einen Abend voller Satire, Poesie, Dialekt und Musik gestaltet, ist noch ein zweites Bloomaul dabei, mit Markus Sprengler ein rockender Stadtrat. Sonst reicht das Spektrum über Klassik mit dem Violinduo „Twiolins“ über Flamenco bis zu der Formation „Ok.danke.tschüss“ und Alex Mayr von der Popakademie, von einer Elvis-Tribute-Show bis zu Liedern von Edith Piaf.

Bekannte Namen wie Thomas Siffling, Claus Eisenmann, Jim Kahr, Darius Merstein-MacLeod, Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky oder das Ehepaar Steegmüller sind dabei. Das Damenquartett „Die Schönen Mannheims“ darf nicht fehlen, es gibt eine Open-Air-Ausgabe der „Silke Hauck Nacht“ mit Gästen sowie Beiträge vom Oststadttheater, von dem Kabarett „Dusche“ und dem Rhein-Neckar-Theater.

