Sommerkinoan der Multihalle

Kino in der frischen Abendluft, eingebettet in die besondere Architektur der Multihalle im Herzogenriedpark: Wie schon in den vergangenen Jahren laufen im Sommerkino Open Air an vier Freitagen in den Sommermonaten wieder Filme unter freiem Himmel, veranstaltet von Cinema Quadrat in Kooperation mit zeitraumexit und der Stadt Mannheim.

Wie das Cinema Quadrat jetzt mitteilt, starten die Filme bei Anbruch der Dämmerung, im Juni und Juli jeweils ab 21.30 Uhr, im August bereits ab 21 Uhr. Als Veranstaltungsort dient der Vorraum der Multihalle, wo visionäre Meisterwerke des Science-Fiction-Genres gezeigt werden: Am Freitag, 29. Juni, beginnt die Veranstaltungsreihe mit Darren Aronofskys metaphysischem Trip „The Fountain“, in dem sich Hugh Jackman und Rachel Weisz in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Suche nach Unsterblichkeit machen.

Abenteuer im Weltraum

„THX 1138“, der Debütfilm von George Lucas, beschreibt am 13. Juli einen Überwachungsstaat, der Emotionen zugunsten von Effizienz ausschalten möchte. In Christopher Nolans „Inception“ am 3. August bricht Leonardo Di Caprio in Träume ein – Blockbusterkino, das Innovation, Originalität und Intelligenz in sich vereint. Und am 17. August beschließt das bildgewaltige Weltraumabenteuer „Valerian“ von Luc Besson die Filmreihe.