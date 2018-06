Sommerkonzert des jungen Ensembles der „Liedertafel“

Anzeige

Am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr präsentiert das Junge Ensemble der Mannheimer Liedertafel sein Sommerkonzert „My Spirit sang all day“. Die Sängerinnen und Sänger treten in der Kirche St. Sebastian am Marktplat (F1) in Kooperation mit einem finnischen Chor auf. Die Gäste sind auf Europareise und bringt Musik aus ihrem Land mit. Das aktuelle A-cappella-Programm stellt Beziehungen in weltlicher und geistlicher Musik in den Mittelpunkt – Werke über die Liebe zu Gott und zwischen den Menschen. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Liedertafel“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan