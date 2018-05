Sommerliches Gastspiel im April

Sommerliche Temperaturen ab dem 20. April lockten die ersten Badegäste an den Stollenwörthweiher in Neckarau. © Keiper

Hochsommer mitten im Frühling: Der Monat April war in Mannheim „extrem warm, ziemlich trocken und überaus sonnenreich“, wie Andreas Pfaffenzeller, Vertriebsleiter der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart mitteilt. Die Meteo-Werte des DWD stammen von der Wetterstation am Köthener Weg auf der Vogel-stang. Mit einer Mitteltemperatur von 14,1 Grad war der ja

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2863 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018