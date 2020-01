Sondersitzung zu Mobilität

In einer Sondersitzung noch vor der Sommerpause will sich der Hauptausschuss des Gemeinderats damit beschäftigen, wie man mehr Autofahrer zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen kann. Darauf verständigten sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und die Vertreter der Fraktionen in der Sitzung am Donnerstag.

Auf der Tagesordnung hatten mehrere Anträge zu dem Thema gestanden – unter anderem forderten Grüne, SPD und Linke eine Jahreskarte zum Preis von 365 Euro (wir berichteten). Über die Themen wolle man nun gebündelt diskutieren, hieß es. Dezernent Christian Specht (CDU) betonte, dass für den Umstieg aufs Auto vor allem der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in der Region nötig sei. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020