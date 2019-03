Sonja Tonn und Wulli Wullschläger in der Kommode

Mit Witz, Charme und einer mitreißenden Energie machen die beiden Vollblutmusiker ihre Konzerte zu einer Unterhaltungsshow, die lange nachwirkt – so wirbt Gehrings Kommode in der Schulstraße 82 in Neckarau für einen Konzertabend mit Wulli Wullschläger und Sonja Tonn aus Erlangen. Drei mal zwei Tickets können für den Abend am Freitag, 8. März, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) gewonnen werden. Es genügt ein Anruf heute zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), bei dem das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer genannt werden müssen. Die Gewinner werden heute zwischen 14 und 15 Uhr von uns benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019