Sonnenrekord – und viel zu trocken

Genießen den Herbsttag (v.l.): Jan und Nils mit Eltern Heiko und Andrea Bruns. © Christoph Blüthner

Strahlender hätte er kaum sein können: Der Oktober 2018 hat seinem Ruf, manchmal golden zu sein, alle Ehre gemacht. Er ist der sonnigste Oktober, den die Mannheimer seit Beginn der Aufzeichnung jemals erlebt haben. Doch was die Menschen in vollen Zügen genießen konnten, bedeutete für die Natur extremen Stress. Denn auch in puncto Trockenheit belegt der zweite Herbstmonat des Jahres immerhin

...