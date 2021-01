Sonnenrekord zum Jahresfinale

Eine Fülle von Tagen, an denen es selbst nachts noch so warm war, dass an Schlaf kaum zu denken war und nur ein einziger sogenannter Eistag, an dem der Boden von morgens bis abends gefroren blieb: „Das Jahr 2020 war mit einer Mitteltemperatur von 12,4 Grad um 2,2 Grad zu warm und zugleich das zweitwärmste Jahr, das die Mannheimer seit Beginn der Aufzeichnungen jemals erlebt haben“, resümiert Andreas Pfaffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Zahlen für die Quadratestadt auswertet, bei einem Blick in seine Dokumente. Platz eins belegt das Jahr 2018 mit 12,6 Grad Mitteltemperatur. Das kälteste Jahr war 1956 mit 8,8 Grad Mitteltemperatur.

„Viel zu mild“, stellt der Meteorologe auch bei einem gesonderten Blick auf die beiden letzten Monate des vergangenen Jahres fest. So landete der November 2020 nicht nur mit fast 100 Sonnenstunden auf Platz zwei der sonnenreichsten Monate. Das konnte in Mannheim und der Region seit 70 Jahren nur der November 1989 mit rund 115 Stunden toppen. Doch vielmehr war der November 2020 auch mit einer Mitteltemperatur von 5,2 Grad um 1,4 Grad zu warm. Der wärmste Tag war der 2. November mit einem Höchstwert von 22,3 Grad, nur knapp unter dem absoluten Novemberhöchstwert 1968, wie Pfaffenzeller berichtet. Es gab zehn Frosttage (das vieljährige Mittel sind acht Frosttage) und keinen Eistag (der Durchschnitt ist ein Eistag). Der November ist auch vor erhöhter Trockenheit nicht verschont geblieben: Die Monatssumme des Niederschlages ergab 26,2 mm, sie war weit unter Durchschnitt.

Ex-Hurricane bringt Regen

Zum Verlauf des Wetters im durch den Monat hindurch lassen sich viele Wetterwechsel feststellen. Am Anfang des Novembers lenkten Tief Nina und der Ex-Hurricane Zeta milde und feuchte Atlantikluft nach Baden-Württemberg. Dabei gab es bei wolkenverhangenem Himmel zeitweilig Regen. Es war ungewöhnlich mild, so Pfaffenzeller. Hoch Ramesh und danach Hoch Scott steuerten dann meist milde Luftmassen aus Westen und Südwesten an den Neckar.

Abgesehen von einzelnen trüben Tagen oder Frühnebel war es besonders am Anfang der Periode sehr sonnig und das Thermometer kletterte auf milde, teils sehr milde sieben bis 17 Grad. In der Mitte des Novembers brachten Tief Roswitha und der Ex-Hurricane Eta – unterbrochen von Hoch Thodo – weiter sehr milde und teils feuchte Luft sowie Wind vom Ostatlantik nach Süddeutschland. „Starke Bewölkung unterbrochen durch sonniges Abschnitte dominierte das Himmelsbild, Niederschlag fiel jedoch kaum“, so der Meteorologe. Bei Maxima von elf bis 18 Grad war es immer noch für die Jahreszeit zu warm.

Hoch Udo, Valentin und Willly waren zum Novemberende hin zwar überwiegend mit Warmluft angefüllt, die sich jedoch durch die Ausprägung einer markanten Inversion nicht bis zum Boden durchsetzen konnte, wie Pfaffenzeller erklärt. So gab es reichlich Nebel und Hochnebel kaum Regen und die Sonne konnte sich nur noch kurzzeitig durchsetzen. Mit zwei bis acht Grad war es mäßig kalt. In der Nacht zum 1. Dezember brachte Tief Undine auch Schneeregen.

Warmer Herbst und Dezember

Alles in allem reiht sich der November in einen warmen Gesamtherbst ein: „Auch der war zu warm, viel zu trocken und überdurchschnittlich sonnig“, so Pfaffenzeller. Mit einer Mitteltemperatur von knapp zwölf Grad war er insgesamt um 1,6 Grad zu warm und liegt damit auf Platz drei seit Aufzeichnungsbeginn zusammen mit dem Jahr 2011.

Die Temperaturen der Herbstmonate im Einzelnen wurden stark überstiegen: Der September war mit 17,5 Grad um 2,2 Grad deutlich zu warm. Oktober und November waren jeweils um 1,4 Grad zu warm. Die Sonne schien 374 Stunden, das entspricht 111,9 Prozent des Durchschnittswertes, teilt der DWD-Experte mit. Die höchste Herbstsumme wurde 1959 mit 512,1 Stunden registriert.

Ausgesprochen mild ging es auch im Dezember weiter. Mit einer Mitteltemperatur von 4,6 Grad war der Dezember mit mehr als zwei Grad über dem langjährigen Mittel viel zu warm. Den absolut wärmsten Dezember erlebten die Mannheimer mit einem Mittelwert von 7,4 Grad im Jahr 2015, den kältesten 1963 mit minus 2,3 Grad. Der wärmste Tag war der 22. Dezember mit einem Höchstwert von 14 Grad (absoluter Dezemberhöchstwert am 5. Dezember 1961 mit 17,5 Grad).

Mit rund 24 Sonnenstunden war der Dezember jedoch nur halb so freundlich, wie im Durchschnitt zu erwarten war. Auf der Hitliste der trübsten Dezember-Monate landet er auf Platz sechs. Und seine Monatsniederschlagssumme von knapp 50 Liter pro Quadratmeter liegt rund zehn Prozent über dem Mittelwert.

Und wie geht es die kommenden Tage weiter, fällt auch in der Stadt und in den Vororten wieder ein bisschen Schnee? „Am Wochenende hin gibt es wohl etwa zwei Zentimeter, im Odenwald um die sieben“, stellt der Meteorologe in Aussicht. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins bis zwei Grad. Und die Sonne? „Die dürfte sich am Samstag und Sonntag auch mal kurz zeigen.“ Was für hoffnungsvolle Lichtblicke.

