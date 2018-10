An dem Projekt arbeitet der Freundeskreis des Planetariums bereits seit gut sechs Jahren – im kommenden Frühjahr soll endlich der erste Spatenstich erfolgen: In der Augustaanlage wollen Sternenfreunde um den Mitbegründer und ehemaligen Leiter des Planetariums, Wolfgang Wacker, eine Planetenallee einrichten, ein Sonnensystem zum Spazierengehen, bei dem die galaktischen Größenordnungen auf der 1000-Meter-Strecke zwischen Wasserturm und Planetarium erlebbar werden.

Der Clou der Anlage, für die beleuchtete Infotafeln mit einem Hersteller am Bodensee entwickelt wurden, soll eine App fürs Smartphone sein, über die man an jeder Station umfangreiches Info-Material downloaden kann. Die Pläne, die auf eine Idee des Planetarium-Designers Gunther Schulz zurückgehen, sind weit gediehen, ein Gestattungsvertrag mit der Stadt liegt vor, so Wolfgang Wacker. Vor Ort wurden bereits die Kabelschächte gezogen.

Realistisches Abbild

Die Sonne soll dabei unweit des Planetariums in rund vier Metern Höhe angebracht werden und Tag und Nacht auch in 1000 Metern Entfernung ein realistisches Abbild der Sonne geben. lang

Info: Infos zum Planetarium: planetarium-mannheim.de

