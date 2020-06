Sonnenwendfeier im Luisenpark

Die freireligiöse Gemeinde Mannheim veranstaltet am Samstag, 27. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr eine Sonnenwendfeier auf der Freizeitwiese im Luisenpark.

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Das Sicherheitskonzept zur Einhaltung der Corona-Vorgaben ist mit dem Luisenpark abgestimmt, so die Gemeinde. Interessierte müssen sich vorab zu der Veranstaltung mit Predigerin Svenja Schöttle anmelden, telefonisch unter 0621/1 26 31 33 oder per Mail an a.hald@karl-weiss-heim.de. Teilnehmer werden gebeten, Essen und Getränke für ihre Familien mitzunehmen. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein kleines Freizeitprogramm. julb

