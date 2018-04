Sonniger Spaß für „Opa und Enkel“

Anzeige

Diejenigen, denen das alles zu turbulent wurde, konnten die Quadratestadt aus 45 Metern Höhe in einer Gondel des rund drei Millionen Euro teuren Riesenrades bewundern. Und wer wirklich echte Action brauchte, der stürzte sich in dem Fahrgeschäft „Jekyll & Hyde“ mit 125 Stundenkilometern in die Tiefe. „Da ist immer etwas Neues dabei. Da haben Opa und Enkel gleichermaßen Spaß. Man trifft auch immer wieder Bekannte auf der Mess, darum muss man einfach her“, sagte Besucher Bernd Hartmann, der regelmäßig zweimal im Jahr die Mess besucht.

Einzig beim Fassbieranstich, den der Polizeimusikkorps musikalisch umrahmte, gab es in diesem Jahr eine Panne – der Zapfhahn brach ab. Bürgermeister Michael Grötsch nahm es mit Humor. „Vielleicht war es einfach nicht das richtige Bier. Wir sind hier in Mannheim halt normalerweise eine andere Sorte gewohnt.“ has

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018

