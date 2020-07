Sonniges Fest im Zeichen der Europa-Idee

Statt Büfett gab es direkt am Tisch serviertes Essen. Dieter Leder

„Ich bin froh, dass wir uns wieder treffen können, und zwar physisch, nicht virtuell.“ Johann Wagner klingt überglücklich, dem Vorsitzenden des Salon Diplomatique ist die direkte Begegnung und das persönliche Gespräch unter den Mitgliedern wichtig. „Wir haben uns im Vorfeld viel überlegt“, erzählt er, „aber alles, was man derzeit alternativ machen kann, das hätte hier nicht funktioniert.“

Der Verein braucht den direkten Kontakt, er braucht das direkte Gespräch, immerhin ist das Ziel des Vereins die Stärkung der internationalen Verständigung, er fördert völkerübergreifende Freundschaft und Toleranz. So hat man sich trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie für die direkte Begegnung entschieden, obwohl es anfänglich gar nicht sicher war, dass das Konzept auch funktioniert. Aber der Vorstand sollte Recht behalten, die Corona-Vorgaben sind nach und nach gelockert worden. „Und als dann die maximal zulässige Teilnehmerzahl über der Mitgliederzahl unseres Vereins lag, da wusste ich, dass es gut wird“, so Wagner.

„Frei zwischen Ländern bewegen“

Sein Team und er wurden mit einem traumhaften Sommerfest belohnt, bei dem auch das Wetter seinen Teil beitrug: Bei strahlendem Sonnenschein wurde ein italienisch-französisches Fest im Garten des Zeughauses gefeiert, unter Berücksichtigung der Corona-Beschränkungen – mit Abstand sowie serviertem Essen am Tisch statt Büfett.

Wagner unterstrich in seiner Begrüßungsrede die Wichtigkeit der „Unterstützung der europäischen Idee in den Zeiten der Pandemie und der geschlossenen Grenzen“. Der französische Konsul Folker Zöller erinnerte an die Errungenschaften der Vorfahren, dass „wir uns heute frei zwischen den Ländern bewegen können. Es entstanden Grenzen wieder, die wir längst für überwunden hielten“. Er dankte den Pflegekräften in den Krankenhäusern auf beiden Seiten der Grenzen und würdigte auch die unbürokratische Hilfe, als die Grenzen geschlossen waren und man sich dennoch gegenseitig unterstützt habe.

Auch der italienische Konsul Jürgen Kütemeyer warb für die europäische Idee und für die Unterstützung für Italien: „Italien braucht die Hilfe unter dem Aspekt Europa“, womit er den Einfluss der nicht-europäischen Kräfte in seinem Land anprangerte: „Der Populismus ist der Feind des europäischen Grundgedankens.“ Er warb auch für den italienischen Tourismus und sagte: „Sie werden Italien nie wieder so leer erleben wie jetzt.“ Die französische Generalkonsulin Catherine Veber erntete viel Applaus für die Idee der deutsch-französischen und italienischen Freundschaft.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020