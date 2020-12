„Sorge um die Gesundheit überwiegt“

Kitas und Schulen sind seit Mittwoch geschlossen – aber nicht ganz. Denn es gibt eine Notbetreuung, die deutlich großzügiger ausgelegt ist als noch im Frühjahr. Eltern, die in ihrem Beruf als „unabkömmlich“ gelten – und deren Arbeitgeber das bescheinigt –, haben Anspruch darauf. Und dennoch: Die Notbetreuung wird nur sehr sparsam in Anspruch genommen. Das berichteten im Bildungsausschuss des Gemeinderats sowohl die für Kitas zuständige städtische Fachbereichsleiterin Sabine Gaidetzka als auch Lutz Jahre, der für die Schulen verantwortlich ist.

„Die Notbetreuung ist ziemlich reibungslos angelaufen“, sagt Gaidetzka. Abgesehen von der Randzeiten-Einschränkung (eine Stunde pro Tag) biete die Stadt „weitgehend das volle Programm“. Soll heißen: Alle Kitas samt Personal stehen für die Notbetreuung bereit. Aber die Eltern halten sich ziemlich zurück.

Bei den städtischen Kitas habe man eine Auslastung um die 22 Prozent, bei evangelischen und katholischen Einrichtungen zwischen 17 und 19 Prozent. Die Nachfrage bei den kleinen freien Trägern sei noch einmal geringer. „Die Eltern sind in Sorge, ihre Kinder zur Kita zu bringen“, bilanziert Gaidetzka. Die geringe Auslastung ist ganz im Sinne der Stadt. Wer immer das könne, solle seine Kinder zuhause lassen.

Wie groß die Sorgen sind, zeigt sich auch an Meinungsäußerungen, die dem Stadtelternbeirat (STEB) vorliegen, also der Vertretung der Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen. „Klar ist es für viele nicht einfach, vor allem für die Kinder, die in allen Lebenslagen eingeschränkt werden – in der Schule Maske tragen und Abstand halten, kein Sport, kein Freunde treffen, Risikogruppen in der Familie meiden. . . – aber je länger wir warten, desto länger müssen wir uns und die Kinder einschränken“, schreibt etwa eine Mutter aus Neckarau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie betont: „Ich persönlich stehe total hinter dem Lockdown. Hätte mir dies schon nach dem Lockdown Light gewünscht.“

Wunsch nach Stadtpark-Öffnung

Auch Vater Mathan Santhireswaran findet den Bund-Länder-Beschluss „gut nachvollziehbar in der jetzigen Situation“. Eine Mutter von der Rheinau befürwortet ebenfalls „die vorzeitige Schließung von Kitas und Schulen, um die Kontakte nach außen so weit wie möglich zu reduzieren“. Zu einem ähnlichen Schluss kommt der STEB insgesamt: Angesichts der Fallzahlen „können wir diesen Shutdown absolut nachvollziehen, manche haben ihn sogar herbeigesehnt“.

Was sich auch in der Schulkindbetreuung zeigt, berichtet Lutz Jahre. Etwa zehn Prozent der Eltern nutzten derzeit die Angebote, in den Förderschulen seien es noch einmal deutlich weniger: „Die Sorge um die Gesundheit überwiegt erheblich“, so Jahre. In die Schulen selbst gehen ebenfalls eher wenige Kinder. Ins Moll-Gymnasium etwa, so Direktor Gerhard Weber, seien gerade mal zwei Fünftklässler gekommen.

Bei allem Verständnis für den Lockdown bleiben bei den Eltern viele Fragen offen. Ab welcher Inzidenzzahl würden Schulen und Kitas wieder öffnen, fragt sich eine Mutter aus Neckarau. Dazu müsse jetzt schnellstmöglich ein Plan erarbeitet werden. Denn „im Moment gibt es null Pläne und Perspektiven“.

Einen Wunsch an die Stadt hat der STEB: die Öffnung der Stadtparks – „gerne mit Auflagen und Beschränkungen der Besucherzahl“. Bewegung an der frischen Luft sei „so wichtig für ausgeglichene Kinder, und die Spielplätze sind schnell überfüllt. Im Park könnte sich das Geschehen viel besser verteilen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020