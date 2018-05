Sorge um Präsenz der Polizei

Anzeige

Technische Geräte sollen nur dann angeschafft werden, wenn es unbedingt nötig ist. Die Ausgaben für Sprit sollen in den kommenden Monaten um knapp 20 Prozent sinken. Und die Kosten für Ermittlungen sollen die von 2017 nicht überschreiten. Mit Vorgaben wie diesen will Polizeipräsident Thomas Köber im weiteren Verlauf des Jahres 350 000 Euro einsparen – und damit verhindern, dass er sein Sachkostenbudget fürs Präsidium in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro allzu sehr überzieht.

Die Mail mit den entsprechenden Vorgaben, die der Polizeichef jüngst an seine Führungskräfte verschickte und die dieser Zeitung vorliegt, sorgte gestern für Kritik beim Mannheimer Kreisverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Von einer Reduzierung der Streifenfahrten in den „Brennpunktrevieren“ Neckarstadt und Innenstadt ist in einer Mitteilung des GdP-Kreis-Chefs Thomas Mohr die Rede. „Das heißt, dass nur noch die Aufträge angefahren werden, wenn jemand die Polizei um Hilfe und Unterstützung ruft.“ Dabei, so Mohr, hätten Streifenfahrten zuletzt unter anderem dazu beigetragen, die Zahl der Einbrüche zu senken oder sich bei einer Probleme machenden Jugendgruppe in der Stadt Respekt zu verschaffen.

Ähnliche Situation bereits 2012 Vor sechs Jahren hat die Mannheimer Polizeiführung ihren Beamten schon einmal auferlegt, aus Spargründen weniger Streife zu fahren und stattdessen häufiger zu Fuß zu gehen. Im April 2012 ordnete die damalige Präsidentin und heutige Vizepräsidentin Caren Denner an, die Zahl der gefahrenen Kilometer um zehn Prozent zu senken. Andernfalls werde man das Budget um 80 000 Euro überziehen. Einen Monat später verschärfte Denner die Vorgabe und forderte eine Reduzierung der Streifenfahrten um ein Viertel. Grund für die Finanzprobleme waren die damals sehr hohen Spritpreise sowie der deutlich höhere Spritverbrauch der vom Land neu angeschafften Streifenwagen vom Modell Mercedes E-Klasse. Auch die Kriminalpolizei fuhr damals aufwendige Hintergrundermittlungen in Fällen von organisierter Kriminalität zurück. imo

Auch „aufwendige und kostenintensive Strafverfahren werden nicht in dem Umfang weitergeführt, wie es eigentlich üblich sein sollte“, kommentiert der GdP-Chef die Sparvorgaben. Konkret könnte das bedeuten, dass zum Beispiel in einem Verfahren der organisierten Kriminalität, in dem bereits einer oder mehrere Täter ermittelt sind, nicht nach möglichen weiteren Beteiligten gesucht wird.