Sorge um soziale Einrichtungen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Mannheim schlägt Alarm. Weil sich die Finanzlage in Bund, Ländern und Kommunen infolge der Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert, steige der finanzielle Druck auf soziale Einrichtungen und Träger. In der Tat ist in der aktuellen Situation auch die Stadt Mannheim von gewaltigen Einnahmeausfällen betroffen. In welcher Weise sich etwa Steuereinbußen auf die Ausgaben im Sozialetat auswirken werden, ist zwar noch nicht ausgemacht. „Wir warnen aber dringend vor möglichen Einsparungen bei sozialen Einrichtungen“, wie Philip Gerber vom Vorstand des Kreisverbands Mannheim betont.

Bei schlechter Kassenlage sei in der Vergangenheit bevorzugt darüber diskutiert worden, kommunale Ausgaben im sozialen Bereich zu kürzen. Dabei seien viele der insgesamt 50 Mitgliedsorganisationen des Kreisverbands aufgrund der Pandemie heute schon in einer finanziell schwierigen Situation, wie eine Befragung ergeben habe.

50 Mitglieder alleine in Mannheim

Sollte die Stadt ihre Zuschüsse für soziale Arbeit kürzen, könne sich das auch unmittelbar im Alltag der auf Hilfe angewiesenen Menschen bemerkbar machen, prognostiziert Gerber. Zu den Mitgliedern im Kreisverband des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zählen beispielsweise der Arbeiter-Samariterbund, aber auch das Mannheimer Frauenhaus sowie verschiedene Kindertagesstätten oder die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Insgesamt unterhalten die 50 Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Kreisverbands Mannheim 80 Einrichtungen. Sie finanzieren sich teilweise aus Mitgliedsbeiträgen und Kassenleistungen, aber vor allem erhalten sie Zuschüsse aus dem Sozialetat der Stadt.

Durch mögliche Kürzungen würden nicht nur Existenzen bedroht. Auch der Verlust von Angeboten hätte negative Folgen für die soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daher sei es entscheidend, dass die Einrichtungen selbst die Krise unbeschadet überstehen. Das Problem sei vielschichtig. So drohten nicht nur Kürzungen durch die öffentliche Hand. Aufgrund der zunächst strikten Abstandsregeln in März, April und Mai hätten auch ambulante Dienste, Bildungseinrichtungen oder etwa Träger der Behinderten- und Altenhilfe Aufträge verloren. Das habe in sozialen Einrichtungen zu einem satten Umsatzminus geführt. „Manche Einrichtungen sind mittlerweile in ihrer Existenz gefährdet, da bestimmte Leistungen während der Corona-Pandemie teilweise ausgesetzt waren, beziehungsweise nicht in vollem Umfang gewährleistet werden konnten“, ergänzt Gerber.

Als Beispiel nennt er den jüngst gegründeten ambulanten Dienst des Karl-Weiß-Heims. Die interkonfessionelle Alten- und Pflegeeinrichtung wird vom Freireligiösen Wohlfahrtsverband Baden getragen. Um pflegebedürftige Menschen – etwa nach einem Klinikaufenthalt – daheim versorgen zu können, hatte der Verband monatelang am Aufbau des ambulanten Dienstes gearbeitet.

Die Kundschaft ist ausgeblieben

Allerdings seien aufgrund der Pandemie schon kurz nach dem Start die Aufträge ausgeblieben, wie der zuständige Fachbereichsleiter im Karl-Weiß-Heim, Peter Thiessen, sagt. „Unerwartet wurden zahlreiche Operationen verschoben, um Kapazitäten für mögliche Covid-19-Kranke zu schaffen“, fügt er hinzu. Aufträge in erheblichem Umfang seien dadurch weggebrochen, die Einnahmen hätten 80 Prozent unterhalb der Zielmarke gelegen. „Es fehlte schlicht die Kundschaft“, sagt Thiessen. Die Pflegekräfte des ambulanten Dienstes habe man wenigstens kurzfristig im Heim einsetzen können. Dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, die begehrten Mitarbeiter zu halten. Kein Einzelfall, wie Philip Gerber vom Vorstand des Kreisverbands in Mannheim sagt. Ähnlich sei es auch zahlreichen Einrichtungen im Bereich der sozialen Arbeit ergangen.

Sebastian Siegloch vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hält es aufgrund der Umstände für wichtig, dass finanzielle Engpässe in jenen sozialen Bereichen abgefedert werden, die für die Bewältigung der Krise zentral sind. Der Professor für Volkswirtschaft leitet den ZEW-Forschungsbereich „Soziale Sicherung und Verteilung”.

Er geht davon aus, dass die finanziellen Folgen der Pandemie durch eine gesamtwirtschaftliche Anstrengung bewältigt werden müssen. „Alle Gruppen werden ihren Teil beitragen müssen“, sagt Siegloch. Es wäre daher falsch, den sozialen Bereich über Gebühr zu belasten. Dafür gebe es aktuell auch keine Hinweise. Wenn es um die die Pflege gehe, sei die Politik gefragt. So sollte der Bund etwa die Pflegekassen bezuschussen, wenn das Geld aufgrund der Pandemie knapp werde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020