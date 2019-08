Sorgen um Baumbestand

Nach Trockenheit, Hitzewelle und Unwetterschäden sorgen sich viele Bürger um das Stadtgrün. Die SPD-Gemeinderatsfraktion pocht daher nun auf die Behebung der Baumschäden, die durch den Sturm am Dienstag vor einer Woche verursacht wurden. So sollen entwurzelte Bäume nachgepflanzt werden. Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer: „Für uns ist wichtig, den Baumbestand nachhaltig zu sichern und wo möglich zu erweitern.“ Die Stadtverwaltung habe zugesagt, im Umweltausschuss des Gemeinderats (AUT) über das Thema zu berichten. Zuvor hatte bereits Stadtrat Thomas Hornung (CDU) entsprechende Fragen gestellt (wir berichteten). Die nächste AUT-Sitzung ist am Dienstag, 24. September. Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) ergänzte, es gehe nicht nur um Baumschäden im Wald, sondern um Bäume im gesamten Stadtgebiet: „Nur durch massive Neuanpflanzungen erscheint ein Ausgleich der Verluste möglich.“ Er will eine nachhaltige Strategie zum Schutz und zur Deckung des Wasserbedarfs neugepflanzter Bäume. lang

