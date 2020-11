Sorgen vor Ansturm zu Weihnachten

Kunden des Einzelhandels werden sich wieder auf einen beschwerlicheren Einkauf einstellen müssen. Wenn die Beschlüsse in Kraft treten, die die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch vereinbart hat, wird der Zugang zu den Geschäften, wie schon einmal im Frühjahr, strenger geregelt (siehe Infobox). In einem Laden dürfen sich nicht mehr so viele Kunden gleichzeitig aufhalten wie

...