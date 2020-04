Sorgentelefon bietet Rat und Hilfe

Mal ist es die alleinerziehende Mutter, die einfach nicht mehr weiß, wie sie ihre nörgelnden Kinder ruhig halten soll. Mal ist es die ganze Familie, die nicht weiß, wie sie den plötzlichen Tod des Opas, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, verkraften sollen. „Viele haben den Anspruch an sich selbst, alles alleine zu schaffen. Dabei ist es sehr mutig, sich zu erlauben, auch Fehler zu machen und sich professionelle Hilfe zu suchen“, weiß Bodo Reuser, Leiter der psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar-, und Lebensfragen der Evangelischen Kirche.

Auswege aus der Krise

Gemeinsam mit psychologischen Beraterinnen und Berater der Caritas und der Stadt Mannheim bietet Reuser beim „MM“-Sorgentelefon ein offenes Ohr für alle Hilfesuchenden an. Am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr können Anrufer hier ihre Sorgen sowie Probleme schildern – und gemeinsam mit den Experten nach Auswegen und Lösungen suchen. „Die Corona-Krise verstärkt Probleme, die schon vorher da waren und schafft neue“, sagt der Diplompsychologe. Reuser weiß auch: Eltern belastet oft nicht nur die Kinderbetreuung zu Hause, sondern auch die finanzielle Lage sowie die Situation im Job. „Es tut gut, das loszuwerden, was einen bedrückt.“

Alle Gespräche am „MM“-Sorgentelefon werden anonym und vertraulich behandelt. Für die Evangelischen Kirche bieten Bodo Reuser Rat und Hilfe unter 0621/392 136. Die Beraterinnen und Berater der Mannheimer Caritas sind unter 0621/392 2516 für Sie da. Auch das Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bietet ein offenes Ohr unter der 0621/392 1351. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020