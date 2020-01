Sorgenvoller Blick in die frühere Heimat

In seinem Beauty-Salon am Wasserturm stellen die Kunden in diesen Tagen Reza Shari (Bild oben) eine Frage besonders oft: Wie bewertet er den Konflikt zwischen Iran, USA und Irak? Ob er selbst oder Verwandte davon betroffen sind? „Der Konflikt beeinflusst und lenkt im Moment mein Leben stark“, gesteht der bekannte Geschäftsmann.

Obwohl sich der Streit im Irak zwischen USA und Iran mehr

...