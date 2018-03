Sozial-Akademie stellt sich vor

Anzeige

Die Mannheimer Akademie für soziale Berufe, getragen vom Kreisverband des Roten Kreuzes, stellt sich bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 3. März, 12 bis 16 Uhr, vor. Die Bildungseinrichtung befindet sich am Paradeplatz in E 1, 16. Nach der Begrüßung durch Leiter Wolfgang Hahl informieren ab 12.15 Uhr die Fachbereiche Altenpflege/Altenbetreuung, Sozialpädagogik, Berufliches Gymnasium und Erste Hilfe. Bei Workshops können Besucher Techniken zur Bewegungsförderung kennenlernen oder sich an naturwissenschaftlichen Experimenten beteiligen. Zum weiteren Angebot gehören etwa ein Improvisationstheater, Musik, Yoga, Flohmarkt und Lehrfilme. Daneben stellt das DRK Pflegebereiche und den Hausnotruf vor. Zur Stärkung hält die Akademie Spezialitäten aus etwa einem Dutzend Länder bereit. bhr