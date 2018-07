Soziales Zentrum der Müllwerker

Den 3,6 Millionen Euro teuren und über 2000 Quadratmeter Nutzfläche bietenden Neubau ihres zentralen Betriebshofes in der Jakob-Bensheimer-Straße (Wohlgelegen) haben die Mannheimer Müllwerker bereits in den letzten Tagen bezogen. Nach Schichtschluss am Freitagnachmittag feierten die 215 Beschäftigten der Müllabfuhr und des Kraftfahrer-Pools im neuen Sozial-Raum eine zünftige

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1486 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011