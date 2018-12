Sozialprojekt fast finanziert

Rolf Stahlhofen unterstützte mit seinem Auftritt die Waldorfschule. © Haas

„Wir sind sehr zufrieden, was das Ergebnis des Benefizkonzertes von Rolf Stahlhofen angeht“, heißt es aus der Freien Interkulturellen Waldorfschule in der Neckarstadt. An dem Abend waren rund 700 Euro an Spenden eingegangen. Noch einmal 400 Euro brachte der Artikel über den Auftritt des Musikers im „MM“ vom 15. Dezember ein. Außerdem hatte die Familie Maugé die gesamte Ausleuchtung, die für das Konzert benötigt wurde, kostenlos zur Verfügung gestellt. Dadurch konnte der Verlust, den die Schule erlitten hatte, deutlich reduziert werden. Weil die Deutsch-Abschlussprüfung für Realschulen verschoben worden war, entstanden Mehrkosten von gut 1500 Euro für ein Sozialprojekt in Istanbul. Schüler der Abschlussklasse mussten auf teurere Flüge umbuchen, um in der Waldorfschule in der Türkei zu helfen. Das Kultusministerium hatte sich geweigert, die Kosten zu übernehmen. „Wir sind Rolf Stahlhofen für seine spontane Hilfe sehr dankbar“, so die Schule. has

