Sozialquote im Ausschuss

Seit fast einem Jahr ist die Sozialquote für Mietwohnungen in Mannheim beschlossene Sache. Im Juni des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat die Einführung beschlossen, allerdings gilt die Vorgabe noch nicht. Denn die Gemeinderäte gaben im vergangenen Jahr nur der grundsätzlichen Regelung grünes Licht, jetzt liegt die genaue Ausarbeitung vor. Und über die muss noch einmal beraten und abgestimmt werden – heute im Hauptausschuss und kommende Woche am Donnerstag, 3. Mai, im Gemeinderat.

Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sind knapp. Bei der ersten Abstimmung fiel das Ergebnis deshalb noch überraschend deutlich aus, weil viele Stadträte auf Seiten der Quoten-Gegner fehlten. Damals stimmten SPD, Grüne, Linke und der Einzelstadtrat der Familienpartei vollzählig für die Quote. CDU, Mannheimer Liste, FDP und ein Einzelstadtrat stimmten dagegen, allerdings fehlten mehrere Stadträte. Zwei Vertreter der Bürgerfraktion enthielten sich. Ändert sich jetzt an der Verteilung der Anwesenheiten im Gemeinderat etwas, dann könnte die Einführung der Quote nochmal auf der Kippe stehen.

Die Quotenregelung sieht vor, dass viele Investoren, die ein Wohngebäude mit mindestens zehn Einheiten bauen, künftig mindestens 30 Prozent der Wohnungen davon als „bezahlbaren“ Mietwohnraum anbieten müssen. Die Schwelle liegt dabei bei 7,50 Euro pro Quadratmeter, teurer darf es nicht sein. Auf der Tagesordnung steht heute auch die Gebührenermäßigung für Kindergärten und die einmalige finanzielle Förderung des Oststadttheaters.