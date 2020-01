„Spacige“ Musik ist das Metier von Peter Seiler

Sein seit der Gründung 1978 größtes Spendenprojekt, die Planetenallee in der Augustaanlage, will der Freundeskreis des Planetariums im Sommer offiziell einweihen. Dies kündigte der Vorsitzende des Fördervereins, Wolfgang Wacker, beim Neujahrsempfang im Planetarium an. Bei der Planetenallee geht es um nichts Geringeres als ein begehbares Modell des Sonnensystems, mit im Boden eingelassenen,

...